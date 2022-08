Los países del mundo más elegidos para mudarse

Seguramente más de una vez se te cruzó por la cabeza la idea de dejar atrás lo conocido y empezar de cero en otro lugar, sobre todo en estos últimos años de pandemia, crisis económica e incertidumbre.

Al parecer, es una inquietud en muchos lugares del mundo. Al menos así lo demuestra el análisis de Compare the Market Australia, una web especializada en comparación de precios que elaboró una lista con los países más populares para mudarse.

Un mapa de los países ideales para irse a vivir

Para realizarla, analizaron datos de búsquedas de Google para cada país del mundo, enfocándose en palabras clave relacionadas con reubicaciones y mudanzas.

Los países preferidos para mudarse

El destino más elegido para mudarse y empezar una nueva vida es Canadá, el favorito de 50 países. ¿Las razones? Su diversidad y multiculturalidad (producto de recibir a expatriados), la transparencia del gobierno, las libertades civiles, la calidad de vida y la educación están entre las más importantes.

En segundo lugar aparece Japón, el elegido de 31 países, entre ellos Argentina, Australia, Brasil, Francia y Canadá. El país nipón tiene una de las expectativas de vida más altas del planeta y es líder mundial en muchas industrias, lo que se traduce en muchas oportunidades de empleo.

Japón

El tercer puesto, en tanto, es para España, el preferido de 19 países para comenzar de cero. El cálido clima mediterráneo, la calidad de vida, la excelente atención médica y las vacaciones pagas 30 días al año aparecen entre los principales motivos.

Completando el top 10, con empates en algunas posiciones, figuran China, Francia, Turquía, Sudáfrica, India, Australia, Grecia y Fiji.

Cómo fue la metodología

Para armar el listado, Compare the Market Australia usó Google Ads Keyword Planner para analizar el volumen de búsquedas anuales en cada país de los términos “casas en …”, “propiedades en …”, “mudarse a …” y “reubicarse en …”. Las búsquedas se realizaron en inglés.

Países que no exigen requisitos de ingreso a los argentinos

Dentro de los destinos que relajaron sus medidas por completo aparece uno de los más deseados por los argentinos: México. Con lugares como Cancún, Tulum y Playa del Carmen, el país pisa fuerte entre las preferencias de los viajeros nacionales.

Tulum

Y, desde hace unos meses, se puede visitar como antes de la pandemia, porque la obligación de llenar un cuestionario de salud para volar desde o hacia el territorio se eliminó en marzo.

Otro país que no pide requisitos es Italia: el 31 de mayo vencieron las restricciones relacionadas con el Covid y, según las autoridades, no se prorrogarán. Por eso, si el plan es recorrer ciudades como Roma, Florencia, Venecia o Milán, no se necesita cumplir con ninguna medida específica.

En ese marco, hay que recordar que en junio se restableció la ruta directa Buenos Aires-Roma, con vuelos de Aerolíneas Argentinas y de ITA Airways.

Finalmente, dentro del Viejo Continente también se destaca Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte), que en marzo eliminó las medidas de ingreso a su territorio, independientemente del estado de vacunación de los turistas.