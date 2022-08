Vicuña habló sobre la posibilidad de trabajar con Pampita

“Carolina Pampita Ardohain vuelve al cine, comienza a juntarse en los próximos días para leer el guion, es una comedia romántica producida por Pampa Films. Juli Novarro, su amiga, va a hacer de productora por primera vez, también”, reveló Pía Shaw esta semana en LAM (América).

Tras la primicia planteó la siguiente pregunta al resto de las “angelitas” del panel y al conductor Ángel de Brita. “En una comedia romántica, ¿qué galán le ponés a Pampita?”, puso la periodista sobre la mesa. Y sus compañeras tiraron opciones: Nicolás Cabré, Ricardo Darín, Mauro Icardi, Leo Sbaraglia, Antonio Banderas, Nico Vázquez...

Nada de eso. Según Shaw, le quieren ofrecer el otro protagónico a una persona muy cercana a la modelo. “Con guiones en mano, quieren ver la posibilidad de preguntarle a Benjamín Vicuña”, disparó y a su alrededor se escuchó un sonoro “naaaahh” desestimando esa parte de la información. Menos de 24 horas después, y en la previa al estreno de la pieza teatral El Método Gronholm, el actor chileno dio habló del posible protagónico con su exmujer.

Sorpresa

“¡Qué bueno! No tenía idea!”, expresó Vicuña cuando el notero de LAM le contó de la vuelta de Pampita al cine. “Yo hice una película también con ella, hace mucho, en Chile. Se llamaba Súper”, recordó. “¿Volverías a trabajar con ella?”, le preguntó el cronista. “Sí, por supuesto. ¿Por qué no?”, respondió Benjamín. “¡Obvio! No se pone blanco, se pone feliz de que haga la película”, dijo de pronto Rafael Ferro -también en el elenco de El Método... que se completa con Laurita Fernández, también presente en la entrevista- y lo salvó del paso a su compañero ante una posible incomodidad con el hecho de tocar el tema.

Trabajar con un ex

“¿Ustedes desmitifican el hecho de trabajar con un ex?”, abrió el juego el cronista al trinvurato de actores. “Depende como termine cada historia, yo en mi caso sí, trabajaría”, dijo Laurita. “¡Pero no laburaría ni en pedo ella con ese tipo, eh! No lo quiero nombrar...”, volvió a intervenir Ferro en broma. “¡Re trabajaría con todos!”, reafirmó la actriz. “Pero es lógico si decís ‘no’ porque te gener una incomodidad o por que no da...”, agregó.

“O ni siquiera por la incomodidad”, dijo Vicuña para tomar la palabra y dar su punto. “Sino porque el foco se pone en otro lugar. A veces esa decisión de trabajar o no con el ex, tiene que ver con que quizás el proyecto exige que se ponga el foco en el tema, ponele”, agregó. “Por ahí en una situación así, uno tiene que sacrificar y decir: ‘Prefiero en esta no estar, porque se desvía el tema’”, ejemplificó el chileno.

Para cerrar su argumento, hablo un poco en su nombre y otro poco en el de muchos de sus colegas actores. “Yo sé que no nos van a creer, pero lo que buscamos es que nuestros trabajos hablen por nosotros. El ideal cuando una película es que se hable de la historia. Lo mismo con la obra de teatro: que se hable de la obra. Y no que se hable de ‘la obra de Laurita’... ¿se entiende? Y trabajar con un ex, en ese sentido, no ayuda mucho a ese objetivo”, opinó.