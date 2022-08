Prendas de vestir y calzados acumulan una suba de 100,5%

Algunas consultoras empiezan a ver que la inflación podría cerrar el año en el 100%, o más. La última encuesta del Banco Central, conocida como Relevamiento de expectativas de mercado, saltó al 90,2% y la consultora FIEL se juega a que podría llegar al 112%.

La profecía se está cumpliendo en el rubro indumentaria. Los datos que difundió el INDEC señalan que la suba del rubro “Prendas de vestir y calzado” subió 8,5% en julio, acumula una suba del 56,5% en lo que va del año y en los últimos doce meses marcó un crecimiento del 96.7%, como se ve, al borde del 100%. Los precios de las pilchas, en doce meses, crecieron más de 25 puntos por encima de la inflación promedio.

Sin embargo, el mismo rubro pero medido por el INDEC en el Gran Buenos Aires mostró el primer triple dígito oficial: la ropa y el calzado, en los partidos que rodean a la ciudad de Buenos Aires, aumentó 100,5%, según publica Clarín.

"Hay un desmadre de los precios en ese rubro"

Desde hace rato que el rubro indumentaria viene creciendo bien por arriba de la inflación. Es uno de los sectores más protegidos de la economía -tiene como lobby, precisamente, a la fundación Protejer- y hasta el propio presidente Alberto Fernández se quejó en público por la performance inflacionaria del sector. “Los protejo y los precios no paran de subir” se quejó el Presidente, en mayo de este año. "Hay un desmadre de los precios en ese rubro. Los protejo, no dejo entrar productos elaborados de China y los precios no paran de subir acá", remarcó.