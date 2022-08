Conocé "BeReal", la app de moda que te muestra como sos

Lanzada en 2020, BeReal es una curiosa aplicación para compartir fotos que explotó como tendencia este año. A diferencia de las redes sociales tradicionales: permite publicar una sola foto cada 24 horas en un lapso de dos minutos aleatorios del día.

Sin filtros ni ediciones, la plataforma propone compartir una instantánea tal como te encuentres en el momento. Es por esa razón que la gente la llama “Instagram sin filtro ni glamour”.

El concepto general de BeReal puede resultar extraño. Sin embargo la aplicación es una de las redes sociales más intuitivas y de menor esfuerzo que existen.

La premisa básica es que cada día, a una hora determinada pero siempre siempre diferente, la app envía una notificación pidiendo que hagas una foto de lo que estás haciendo y la subas a la plataforma. Hasta que no la hayas compartido, no podrás ver la foto diaria de nadie.

Cómo funciona BeReal

Todos los días, BeReal te pedirá que durante un lapso de dos minutos, saques una foto. La aplicación tomará la instantánea simultáneamente desde la cámara frontal y la trasera, por lo que en la imagen aparecerás vos y lo que estés haciendo en ese momento.

Las indicaciones son aleatorias: puede que un día recibas la notificación a las 10 de la mañana y al día siguiente a las 3 de la tarde.

La idea de este método es que no tengas tiempo de prepararte para la foto porque, según la app, “no sería auténtico”. ¿Qué pasa si la foto no te gusta? Podés descartarla e intentarlo de nuevo, pero la aplicación informará a tus amigos del número de veces que las has vuelto a hacer.

Y si tardás más de dos minutos, la aplicación también les avisa a tus contactos que te pasaste y que podrías haber cambiado de lugar, entorno o que tuviste tiempo para modificar tu aspecto para mostrarte “más presentable”.

Las imágenes compartidas llegarán solo a tus amigos, pero también existe la posibilidad de “abrir” tu perfil y hacerlo público para que todo el mundo pueda ver tus fotos. Así, también podés navegar por la lista de usuarios que deciden compartir sus vidas en la aplicación e interactuar con ellos.

Cómo reaccionar a las fotos en BeReal

La aplicación te permite reaccionar a los BeReals de tus amigos mediante RealMojis. Para hacerlo debés responder con una selfie para capturar tu reacción.

Por ejemplo, si tu amigo publica una foto divertida de su gatito, buscás el RealMoji que quieras y hacés una selfie con aspecto de estar riendo, por ejemplo. Otras opciones son sacarte una foto con el pulgar arriba para demostrar aprobación y que te gusta la foto.

Recordá que, aunque podés utilizar BeReal sin publicar nada, no podrás ver ninguna de las fotos de tus amigos si no publicas nada.

BeReal ya está entre las redes sociales top del año

Con récord de descargas en 2022, BeReal llamó la atención de los usuarios de redes sociales, especialmente los adultos jóvenes y la generación Z.

Ver a las personas en una versión más auténtica de sí mismas es una respuesta a las imágenes que vemos en plataformas como Instagram y Snapchat, en las que las fotos suelen estar muy editadas. En su descripción, BeReal aclara: “no te hará famoso: si querés convertirte en influencer podés volver a Instagram y TikTok”.