El duro momento que atraviesa el conductor Ángel de Brito

El periodista Ángel de Brito está pasando por un momento muy doloroso por la muerte de su perro Chester, que fue su compañero durante varios años. En su cuenta oficial de Instagram, el conductor de LAM (América), publicó varias tiernas imágenes y le dedicó un mensaje muy emotivo.

“Chester, no hay palabra para describir la tristeza de despedirte hoy. Desde el primer día, toda tu familia te cuidamos y amamos. Nos volviste locos y diste batalla hasta tu final #QEPD”, escribió Ángel, muy dolido por la partida de su querida mascota.

La tristeza de Ángel de Brito por la muerte de su perro

Mensajes de contención

Una publicación compartida por A N G E L 🇦🇷🇺🇾 (@angeldebritooki)

Hasta el momento, la publicación tiene más de 21 mil likes y le dejaron 1300 comentarios. Muchos figuras del espectáculo y amigos íntimos le brindaron todo su apoyo, como la actriz Natalia Oreiro, la conductora Verónica Lozano, la bailarina Silvina Escudero, la conductora Nequi Galotti, el conductor Jey Mammon, la modelo Mery del Cerro y la modelo Barby Franco, que está transitando su primer embarazo, fruto de su relación con el abogado Fernando Burlando.

“Te abrazo fuerte”, escribió la bailarina Lourdes Sánchez. “Qué triste... lo quiero. ¡Chau Chester! Besos”, se despidió Andrea Taboada, panelista de LAM y amiga de Ángel. “Mi amor... Te quiero y te abrazo muy muy muy muy fuerte”, comentó Cinthia Fernández, panelista de Momento D, el programa conducido por Fabián Doman por la pantalla de El Trece.

Empatía

Mica Tinelli también le expresó sus condolencias, ya que hace alrededor de 1 mes tuvo un duelo parecido por la muerte de su perro Charly, a quien le dedicó emotivos posteos. “Ayer se me fue la mitad de mi corazón con Charly. Nunca sentí tanta tristeza, y tampoco sé cómo voy a hacer para no tenerlo conmigo. No hay palabras. Por el momento, solo mucho dolor”, escribió la fundadora de la exclusiva marca de indumentaria Ginebra.

Por su parte, recientemente Juan Marconi se mostró dolido por la muerte de su querido perro Rolfi-Tuta. El popular conductor de ESPN despidió al can con un desgarrador mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram. Además, el periodista reveló el pedido especial que le hizo antes de que falleciera.

“Andate tranquilo. Ya está. Descansa. Te amamos mucho y fuiste el mejor perro del mundo. Porfa anda yendo. Te lo dije en silencio mientras te acariciaba y estábamos viendo una serie”, escribió Marconi, muy triste. También publicó varias postales emotivas de su mascota a través de Instagram donde tiene 312 mil seguidores.

“Aguantaste que pase el día del padre para no dejar un recuerdo triste. Hasta eso bien hiciste. Te fuiste cuando lo decidiste vos. 14 años de puro amor. Gracias por ser el mejor amigo de papá. Gracias por haber creado @goldenpunta que tanto te cuido. Te voy a extrañar mucho Rolfi-Tuta. GRACIAS por tanto amor y por tanta enseñanza”, cerró el presentador, quebrado por la partida de su perro.

La emotiva publicación tuvo más de 27 mil likes y alrededor de 70 comentarios, entre los que se destacó el de su colega Morena Beltrán, quien señaló: “Te quiero mucho”. Además le expresaron su cariño y le mandaron mucha fuerza algunos famosos como la actriz Lorena Meritano, el periodista Martín Arévalo, el DJ Tommy Muñoz y el futbolista Jonás Gutiérrez, el entre otros.