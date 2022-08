Exequiel Zeballos, el delantero de Boca será operado

En la presentación de Boca ante Agropecuario por los octavos de final de Copa Argentina, la tremenda patada que recibió Exequiel Zeballos se llevó gran parte de los focos del encuentro. Es que el Changuito tuvo que salir a los 8 minutos del primer tiempo producto de un terrible impacto que recibió y este jueves, tras la resonancia que se le realizó, se confirmó que deberá ser operado al tratarse de una lesión de gravedad.

El pibe de Boca salió llorando del verde césped por una tremenda patada en su pierna derecha, la cual tenía muy hinchada y debieron ponerle hielo en el banco de suplentes. Apenas finalizó el encuentro ante el Sojero, el futbolista fue la clínica a realizarse estudios que no permitieron determinar con precisión la lesión debido a la inflamación en la zona.

Esta mañana, el Changuito volvió a hacerse nuevos chequeos y los mismos determinaron, según informó el parte médico oficial del club, que "sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho". A su vez, en el mismo comunicado se confirma que como consecuencia será operado (se llevaría a cabo hoy por la tarde).

De acuerdo a lo que indican desde Boca, el tiempo de recuperación para que Zeballos pueda volver a las canchas sería de un plazo de entre 4 y 6 meses.

El jugador que lesionó a Zeballos le pidió disculpas y aseguró: “Yo juego al límite”

Una vez que terminó el encuentro, y luego de ver como se retiró de la cancha Zeballos, con el tobillo inmovilizado y claros signos de dolor, el que aprovechó los micrófonos para hablar de lo ocurrido fue el propio Leyendeker. “No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle”, explicó el marcador central.

¿Cómo vio la jugada el futbolista que terminó yéndose expulsado? “En la cancha pienso que con la amarilla está bien y cuando me llama el árbitro me sorprendo por la roja por qué no hay VAR, no hay nada, pero cuando fui al vestuario y vi la jugada es una patada fuerte, pero no le quise pegar en ningún momento”, analizó.

“Yo juego al límite siempre, voy firme a la pelota y de hecho es mi primera expulsión de toda mi carrera. En ningún momento le quiero pegar, yo quiero ir a la pelota y la quiero tirar afuera. En ningún momento quise marcar territorio ni nada por el estilo. Le pido mil disculpas porque lo sacó de la cancha y espero que no tenga nada”, agregó en su explicación Leyendeker.

Las imágenes del Changuito generaron mucha preocupación en los fanáticos de Boca. El número 7 rompió en llanto en el banco de suplentes frente a la impotencia que le generó la lesión y no haber podido jugar más que un puñado de minutos. A su regreso de Salta con el resto de sus compañeros, a Zeballos le realizarán una resonancia para determinar el grado del traumatismo en la zona de la tibia.

Frente a este escenario, el defensor de Agropecuario explicó que se acercó al vestuario del Xeneize para intentar comunicarse con el atacante, pero no pudo. “Estoy viendo de conseguir el número para escribirle. De hecho fui al vestuario, me hicieron pasar, pero él no estaba… Hablé con el Pipa (Benedetto) y le pedí disculpas para que se lo transmita a él. Si consigo el número le voy a escribir un mensaje y espero que no tenga nada. El Pipa me agradeció por ir a dar la cara y a pedir disculpas, me dijo que él le iba a decir”, concluyó.