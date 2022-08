Salazar inauguró el Centro Universitario junto a Manes

El intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, dejó inaugurado anoche el Centro Universitario Raúl Alfonsín de esta ciudad, donde funcionarán carreras universitarias y terciarias.

En total, unos 350 alumnos del departamento Leales podrán acceder a carreras de especialización que dictan la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Tecnológica de Tucumán y del terciario IES Marchetti en unas instalaciones modernas acondicionadas con fondos municipales.

Durante la inauguración se pasaron fragmentos de discursos históricos del ex presidente Raúl Alfonsín, que conmovió a los más de 500 asistentes al acto, que corearon el apellido Alfonsín con aplausos.

En el acto de inauguración estuvieron en el escenario el diputado nacional por Buenos Aires, Facundo Manes, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, el diputado nacional Roberto Sánchez.

En su discurso, Sanchez felicitó a Salazar y a su equipo por esta obra. "Los que somos del interior sabemos las dificultades para estudiar en San Miguel de Tucumán y por eso esta obra es tan valiosa", dijo.

Manes contó que se inspiró en René Favaloro y en Raúl Alfonsín. "La educación nos hace más libres, mejora la autoestima, por eso tienen que invertir en el cerebro", dijo dirigiéndose a los estudiantes.

"Lo que celebramos acá es lo que necesitamos para convertir en la epopeya nacional. Ahora necesitamos una nueva revolución del conocimiento y eso es encarar los desafíos del siglo XXI, darles educación, invertir en ciencia, en institutos como este que estamos inaugurando hoy y vincular con el sector productivo. La Argentina que necesitamos no es con banderas partidarias sino con la celeste blanca", señaló Manes.

Por su parte, Salazar señaló: "Hoy es un día especial, un día que quedará grabado en la historia para mejorar la oferta académica de la ciudad".

"Me tocó terminar la secundaria acá en Bella Vista. No era un mal estudiante, pero había gente brillante que no tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad pública, por el costo del transporte, los apuntes, la estadía en San Miguel de Tucumán y no tuvieron la oportunidad de terminar los estudios por falta de presupuesto familiar. Es algo que me tocó de cerca. Mi sueño siempre fue darle la posibilidad de estudiar", agregó.

"Cuando asumí como intendente el decreto que firmé con más alegría fue el boleto gratuito para los estudiantes", recordó.

"Ahora necesitábamos un espacio físico. La educación es lo único que transforma, la educación termina con la lógica perversa de quien nace pobre, muere pobre. Por eso, siempre vamos a seguir invirtiendo para tener una educación pública, gratuita y de calidad", continuó Salazar.

"Con esta obra demostramos que es posible gobernar de otra manera, que es posible administrar la cosa pública en beneficio de la gente, que es posible hacer que una ciudad vuelva a brillar, que es posible cambiar la realidad, y que si fue posible en Bella Vista y en los municipios que gobierna Juntos por el Cambio, también es posible hacerlo en Tucumán", cerró en tono electoral.



Del acto también participaron el rector de la UNT Sergio Pagani, autoridades de la UTN, los legisladores José Ascárate y José María Canelada, José Cano, Silvia Elías de Pérez, los concejales Paula Quiles, Lorenzo Medina, José María Medina, Guillermo Silva, Mónica Moreno, Juan Carlos Lizárraga (Bella Vista), Miguel Diosquez (Banda del Río Salí), Rodolfo Aranda y Marcelo Rojas (Yerba Buena), el secretario de Gobierno de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, entre otros.