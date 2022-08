La senadora Ávila criticó la aprobación del Consenso Fiscal

En su intervención en el debate por el Consenso Fiscal, la senadora de Juntos por el Cambio, Beatriz Ávila, se manifestó en contra de otorgarle la posibilidad a los gobernadores de que puedan incrementar impuestos a discreción, y denunció un “pacto de poder” para que algunas provincias puedan recaudar de cara al año legislativo 2023.

“Quiero argumentar el motivo de mi rechazo del dictamen del proyecto, porque considero que este consenso fiscal entre la Nación y las provincias constituye un retroceso considerable en la búsqueda de proteger al sector productivo, en incentivar a las economías regionales, en brindar seguridad jurídica, y en alentar a la inversión y las exportaciones. Y también es un retroceso para los contribuyentes”, comenzó su alocución la legisladora tucumana.

En este sentido, indicó que “el consenso fiscal es una herramienta valiosa en otro contexto, pero en el actual, en el que estamos viviendo, lamentablemente tengo que decir que es un retroceso. No solamente porque a las provincias se la da la atribución de poder incrementar ya la enorme presión fiscal que soportan las empresas y las personas físicas, alentando impuestos arcaicos, como ingresos brutos y el impuesto a los sellos que son altamente distorsivos y regresivos dentro del sistema tributario argentino, y además la Argentina tiene un sistema tributario que no alienta la competitividad de nuestra economía”.

“Yo creo que subiendo impuestos no solucionamos ninguno de los problemas que tiene nuestra economía. Por el contrario, a más carga tributario, menor es la inversión, menor es la productividad, menor es la calidad de vida de los argentinos, lamentablemente. Y el actual modelo económico, que esta caracterizado por una inflación desbordada, se ha hablado de entre 90 y el 100% anual, que ha generado mayores niveles de pobreza, mayores niveles de indigencia y un hartazgo, una incertidumbre en toda la sociedad que obviamente esto no trae ningún aliciente para mayores inversiones. A la Argentina nadie le confía”, agregó.

En otro tramo de su discurso, Ávila sostuvo que “no solo este consenso apunta a que se puedan aumentar impuestos, sino que también se pueden crear impuestos, como es el impuesto a las herencias. Y este no es el camino. Porque este Gobierno desde que asumió ha generado muchos impuestos, y la verdad es que no ha logrado ninguno de los objetivos que quería: no ha logrado bajar la inflación, no ha logrado bajar el riesgo país, no ha logrado bajar la pobreza, esto solamente se ha multiplicado. Y siguen proponiendo más ajustes al sector productivo y a los trabajadores, con impuestos, con incrementos tarifarios, con gastos improductivos en distintas áreas del Estado, y sin embargo el gasto político no se lo toca, en absoluto”.

Asimismo, agregó: “Toda la sociedad la está pasando muy mal, no solo por la inflación, sino sobre todo por las decisiones equivocadas y una gestión ineficaz, donde tengo que decir que lamentablemente tenemos un presidente vacilante, perdido, carente de poder, y que permanentemente es sometido por las presiones de sus socios políticos, de su propio espacio. Creo que el Gobierno ya cumplió su ciclo, y lamentablemente se está empeñando en encaminarse al precipicio”.

En tanto, llamó la atención sobre la designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía: “Puede decirse que el consenso fiscal tiene intenciones nobles, pero a mí me gustaría preguntarles a los senadores del oficialismo es ¿qué pasó con este proyecto, que tenía un placido sueño, y qué de repente tomó tanta velocidad? ¿Cuál ha sido el estímulo para convocar aceleradamente a la comisión, pocas horas antes de asumir el salvador Massa? ¿Por qué tanto apuro? Y como nada es casual, es inevitable concluir que hay algunos gobernadores muy interesados en blindar a sus provincias ante un eventual ajuste que pudiera realizar Massa”.

“La clave del acuerdo pasa por la facultad de crear nuevos impuestos, y que esta también podría ser una herramienta que podría recurrir el año que viene con vistas a las elecciones”, analizó

Ya finalizando su discurso, Ávila advirtió que cree “que el camino que nos espera a los argentinos es muy difícil, muy temerario, y como representante de la provincia de Tucumán, puedo asegurar que la provincia está a la vanguardia de este proceso. La carga tributaria de Tucumán es una de las más altas del país, y solamente voy a dar un ejemplo respecto al precio de la electricidad. Tucumán tiene el servicio de electricidad más caro del país, y no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Energía”.

“La luz, el agua y el gas tienen Ingresos Brutos, y nosotros estamos con este Consenso Federal habilitando que el gobernador continúa con esta temática”, apuntó.

“En definitiva, este pacto lo que habla en el fondo es una discusión de poder, donde algunos gobernadores, a través de este pacto, quieren recaudar para que, en el año 2023, que es un año electoral, tengan los recursos”, agregó.

“Estamos viviendo momentos muy críticos, yo creo que la sociedad nos está interpelando a todos, oficialismo y opositores, es momento de estar a las circunstancias, dar señales claras, no podemos avalar la creación de nuevos impuestos, la gente no da para más. Está harta de la presión económica que está teniendo. Lo que necesitamos es un país serio, previsible, que genere confianza. Por eso yo voy a rechazar el proyecto”, concluyó la senadora tucumana.

Fuente: Parlamentario