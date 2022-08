Diputados continúa el debate por la moratoria previsional

Abogados y especialistas en temas previsionales expusieron este miércoles en el marco de un plenario de las comisiones de Previsión y de Presupuesto de la Cámara de Diputados en torno al proyecto que establece un plan de pago de deuda previsional, cuyo alcance fue prorrogado hace dos semanas por el Poder Ejecutivo y ya cuenta con sanción del Senado.

El debate se desarrolló en las comisiones de Previsión, que preside la oficialista Marisa Uceda; y de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller, en el Anexo C de la Cámara baja. La comisión de Previsión de Diputados intentó apurar el debate ante el inminente vencimiento de la moratoria previsional vigente, con fecha 23 de julio.

Ante ese escenario, el miércoles 20 el Poder Ejecutivo estableció la prórroga de la legislación vigente hasta tanto el Congreso complete la sanción de la norma en tratamiento o dé el visto bueno a otro texto.

En el marco de la reunión, Adela Monge, expresidenta de la JubyPen Mendoza, sostuvo que "el objeto es la promoción y la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Se ve con agrado esta iniciativa ya que extiende y da la posibilidad de llegar a una jubilación en condiciones dignas".

A su turno, Hernán Lechner, Director de CEPA, puso de relieve que "es importante la moratoria, pero los grandes problemas del sistema previsional en la Argentina son la caída del salario, la cantidad de trabajadores registrados, la precarización, la informalidad y los aportes y contribuciones".

En tanto, el abogado previsionalista Adrián Antonio Trócoli cuestionó la iniciativa, sostuvo que no ve "el apuro" en sancionar este proyecto y dijo que "si había apuro llegaron tarde, hay que hacer un nuevo proyecto razonable", a la vez que señaló que "esta ley va a generar mayor litigiosidad" al sistema

Para Federico Despoulis "hay una carencia en lo que es el Plan de Pago Previsional, que es la inclusión de cualquier persona por el solo hecho de haber nacido y esto no estaría mal si en lugar de ser ANSES la que paga es el Ministerio de Desarrollo Social".

Por su parte, la directora del Centro de Personas Mayores Homero Manzi, Reneé Girardi, rechazó que a través de la iniciativa se deje de aportar al sistema sino que, dijo, "por el contrario beneficiara finalmente al sistema previsional".

Al término de la reunión, en diálogo con Diputados TV, y al hacer una análisis de la marcha del proyecto, Uceda señaló que "se van a dar todas las reuniones informativas que sean necesarias en la búsqueda de la construcción de los consensos que hagan faltan para garantizar que la ley efectivamente salga del recinto"

"Ahora el ministro de Economía -Sergio Massa- conoce el proyecto, lo que nos allana un poquito la discusión, pero le estamos dando un poquito de tiempo; ya que no hace ni una semana que es ministro, para abordar un poco esta iniciativa", señaló al ser requerida sobre la decisión de los senadores del FdT de no consultar en su momento al ministro Martín Guzmán.

Sobre el proyecto, opinó: "Creo que es un proyecto creativo y eficiente, porque vamos a venir a resolver la situación de más de un millón de argentinos y argentinas, que pese a haber trabajado, de haber realizado aportes no llegaron a los 30 años requeridos por la ley, en muchos casos por sufrir la precarización laboral que todos conocemos y que es una realidad triste"

"Ninguno de los gobiernos hemos tenido las herramientas necesarias para poder combatirla, así que el Estado debe hacerse cargo de esta responsabilidad y otorgar una herramienta para la inclusión previsional", cerró.

Sobre el proyecto

El proyecto está destinado a las personas que, habiendo alcanzado la edad de retiro laboral, no cumplen con los 30 años de servicios con aportes registrados requeridos por la actual legislación.

A través del texto, se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo de adhesión al régimen especial de regularización de deudas. Esta moratoria continúa vigente para quienes cumplan la edad jubilatoria (60 años y menores de 65 años).

Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 1° de enero de 1955 al 31 de diciembre de 2003 y desde los 18 años de edad. Además, la deuda puede cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad, según la información de Anses.

El plan prevé también un sistema de "unidad de pago de deudas previsionales" -equivalente a un aporte jubilatorio mensual- con el fin de garantizar el acceso al cobro de jubilaciones y pensiones a un total de 800.000 argentinos.

Según datos actuales, más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la Ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Política (CEPA)·

En tanto, sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de hacerlo, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho.

También, la iniciativa contempla a quienes se encuentren a una distancia de hasta cinco años de la edad necesaria para obtener la jubilación.

