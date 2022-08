La líder de Cambiemos, Elisa Carrió, dijo "no me callo más"

“Estoy con una tranquilidad de conciencia absoluta. Lo qué pasa es que el peso de mi conciencia me iba a matar. No podía dormir. No sirve un destino de un país donde se mezclan tantas cosas”. En medio de la crisis interna que provocó en el seno de Juntos por el Cambio su ofensiva contra los supuestos socios de Sergio Massa en el espacio opositor, la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, reapareció esta noche en la escena política. “Si quieren que me vaya de Juntos por el Cambio, no tienen más que pedirme. Me puede desafilar incluso de la Coalición Cívica. Ahora, cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina”, advirtió.

Después de un raid mediático en el que lanzó una batería de críticas contra sus aliados de Pro y la UCR, una jugada que reavivó las tensiones en la heterogénea alianza por el futuro perfil de la fuerza, la exdiputada encabezó una charla en el Instituto Hannah Arendt, el think tank de su partido, acompañada por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, a quien respalda como eventual candidato a jefe de gobierno.

“Quiero que hagan una reflexión profunda y muestren decencia desde arriba hasta abajo. Y si no, yo ya estoy fuera de todo, no quiero nada. ¿Cómo hago? Me quitan la palabra. ¿Eso no violaría la libertad de expresión? Si quieren que me vaya de Juntos por el Cambio, no tienen más que pedirme. Me puede desafilar incluso de la CC. ¿Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina?”, fue una de sus declaraciones más fuertes.

“Esos son mis 35 años de política. Ahora había que decir la verdad. Veo que los chicos se mueren todos los días por el narco o robo mientras la política está discutiendo internas”, contó Carrió, en una charla con periodistas en la que participó LA NACION. “Yo esto lo vengo diciendo. No dije nada nuevo. Lo que pasa es que soy el medio para decir verdades que no es bueno escuchar. Pero si yo me callo, ¿no soy cómplice?”, continuó.

En la sede de la fundación de la CC, ubicada en el barrio porteño Recoleta, Carrió brindó un seminario junto con Quirós, quien aún no definió si competirá o no por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta, sobre “pandemia, crisis y salud mental”.

Lejos de dar marcha atrás con sus dardos, Carrió sostuvo las declaraciones con las que agitó a la coalición opositora. “Quizás porque cuide demasiado y callé en silencio. Denuncié en silencio las grúas en la ciudad, pero cuando fue el problema de la amante de Frigerio, me llama una chica de 16 años y me dice que si madre abusó de ella y ratificó en el juzgado. En 2017 dije: ‘O la sacan o me voy’. En ese momento sacaron a la chica pero si esto sigue así es un daño enorme”, dijo, volviendo a referirse a la polémica que rodeó la expulsión de las listas de Juntos por el Cambio de Joanna Picetti.

Pero no solo mantuvo sus dichos, sino que sumó a otros dirigentes opositores a la lista de cuestionados, como el excanciller Jorge Faurie. “El problema es que todo el mundo está en internas y yo no. Pero o esto cambia en en serio y vamos a un país de la decencia o de nuevo. Yo cubrí un gobierno y me tuve que aguantar operaciones de toda la SIDE de mi gobierno, de Ritondo, de Massa, me afectaron la familia, con Faurie incluido”, señaló.

“Le quise poner un límite a todos con Massa. Sé que es amigo de Horacio, pero sé que no está en el negocio de la energía”, continuó Carrió, para volver a dejar a salvo al jefe de gobierno porteño, como lo había hecho anoche en una entrevista con LN+. En la misma senda, reiteró que Mauricio Macri coincide con sus planteos. “Con Macri hablamos de toda esta connivencia”, sostuvo.

Su intervención no perdió volumen hasta el final, en el que insistió en enviar una suerte de ultimátum a sus aliados. “Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un gobierno decente de Juntos por el Cambio el año que viene. Y si no, no cuenten conmigo. Yo no me callo más. No escondo más la verdad. Prefiero morirme”.

El operativo “limpiar”

En el entorno de la referente de Juntos por el Cambio se muestran sorprendidos por la escalada del conflicto en el conglomerado opositor que provocó la cruzada de Carrió en los medios de comunicación contra los “massistas” que integran las filas del espacio. La propia Carrió dijo que les había avisado a Macri y a Larreta, entre otros, que saldría a delimitar la cancha al resto de los integrantes de Juntos por el Cambio que tienen lazos con Massa. Es que Carrió se puso en guardia desde que el tigrense fue designado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner como ministro de Economía.

Durante las últimas 48 horas, Carrió activó un operativo para “limpiar” y “purificar” a la principal coalición opositora. Frente a la sorpresa del resto de los jefes opositores, que redoblaban esfuerzos para minimizar los roces internos ante la crisis del Gobierno por el tembladeral económico y el avance del caso de Vialidad, donde Cristina Kirchner está siendo juzgada por asociación ilícita y fraude, la líder de la CC activó una “ofensiva preventiva”. Quiere evitar el avance del “pan-peronismo” en la fuerza para consolidar en Juntos por el Cambio los valores del “pan-republicanismo”.

Carrió incluyó entre sus blancos a Patricia Bullrich y Gerardo Morales, a quienes vinculó con Massa. Después de meditar durante varias horas si respondería o no públicamente, la titular de Pro puso en marcha un contra golpe: “No puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”, enfatizó. Ese mensaje generó una ola de reacciones: desde el jefe de la UCR hasta Larreta y Martín Lousteau y Alfredo Cornejo salieron a rechazar las declaraciones de la líder de la CC.

De inmediato, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, referentes de la CC en el Congreso, salieron a cruzar a Bullrich y a respaldar a Carrió. “No te preocupes ni exageres, Patricia, nosotros vamos a dar el debate que tengamos que dar para construir un Juntos por el Cambio mejor y alejado de oportunismos o cualquier connivencia panpejota que licúe el espíritu de nuestra coalición”, señaló Ferraro.

Tras el fuerte revuelo interno, el partido de Carrió emitió un comunicado en el que remarcó que las observaciones de la exlegisladora “contribuyen a un Juntos por el Cambio mejor, más sincero y plural”. “Juntos por el Cambio puede pedirle a Carrió que se retire definitivamente de la política, y tal vez es lo que quiere. Si eso sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad”, indicaron los altos mandos de la CC.

Luego, en una entrevista que concedió a Radio Mitre, Carrió justificó su maniobra para “limpiar” a Juntos por el Cambio y advirtió que en Juntos por el Cambio no puede haber “un doble discurso”. Asimismo, se mostró sorprendida por la ola de respuestas a sus críticas: “Gritan porque les molesta lo que digo en privado”, replicó. Y subrayó que “la Nación no va a salir adelante sin decencia”.