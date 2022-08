Cuáles son las 5 formas inusuales de combatir el estrés

Muchas personas experimentan niveles extremadamente altos de estrés y ansiedad y suelen someterse a terapias o tratamientos que muchas veces no conducen a nada.

Las presiones laborales, el entorno familiar y las necesidades financieras pueden llegar a jugar una mala pasada en las personas que van acumulando estrés y no pueden resolver los problemas debido a lo mal que se sienten. En una serie de estudios científicos, la misma ciencia ha encontrado la solución para quitar el estrés, aun con métodos poco ortodoxos que pueden brindar un alivio rápido.

1-Experimentar el reflejo de buceo

Si uno está extremadamente estresado y realmente puede sentir los latidos de su corazón y su sangre, el hecho de activar el reflejo de buceo puede ayudar a bajar el estrés, ya que sus efectos son los de ralentizar el corazón y hacer que el cuerpo mueva más sangre hacia sus órganos vitales. El trabajo “Las implicaciones de la respuesta de buceo para reducir los síntomas de pánico”, escrito por Peter Kyriakoulis, Michael Kyrios, Antonio Egidio Nardi, Rafael C. Freire y Mark Schier, en la revista Frontiers in Psychiatry ha demostrado que estas respuestas tienen el efecto secundario de reducir fuertemente la ansiedad.

La forma ideal de activar el reflejo de buceo sería llenar un recipiente grande con agua helada y sumergir la cara en ella durante unos 30 segundos, o hasta que puedas contener la respiración. Sin embargo, si sufres de presión arterial baja u otras afecciones cardíacas, es importante que lo aclares con tu médico antes de probarlo.

2-Someterse a sensaciones fuertes

Cuando estás estresado y ansioso, la mente tiende a reducir su enfoque para incluir solo las cosas que más te molestan. Es posible que pueda distraerse con películas, videojuegos o alcohol por un corto tiempo, pero estas opciones pueden hacerle perder el tiempo o afectar su salud.

Podría ser un enfoque más efectivo para encontrar una fuente fuerte de estimulación sensorial que pueda alejar su mente de la ansiedad obsesiva, según el estudio “Tratar con los sentimientos: un metanálisis de la efectividad de las estrategias derivadas del modelo de proceso de regulación emocional” por Thomas L. Webb, Eleanor Miles y Paschal Sheeran, publicado en Psychological Bulletin. Morder un pimiento picante o chupar un limón son algunos de los tipos de estimulación sensorial fuerte que puedes probar.

3-Buscar imágenes fractales

Es bien sabido que estar al aire libre en la naturaleza ayuda a combatir el estrés. Sin embargo, la investigación también está comenzando a mostrar que la exposición a cualquier imagen que imite algunos de los tipos de patrones intrincados que se ven en la naturaleza puede crear efectos relajantes similares. Las imágenes de fractales, patrones que se repiten en una escala que se vuelve cada vez más pequeña, pueden ayudar, según la investigación

“Reducción del estrés fisiológico utilizando arte y arquitectura fractal”, llevado adelante por RP Taylor. Estos se ven en la naturaleza en cosas como copos de nieve y conchas de nautilus. Se ha descubierto que muchas imágenes de computadora, e incluso las famosas pinturas de Jackson Pollock, contienen fractales. La naturaleza tiende a producir estas formas que son complejas, pero accesibles, y los humanos tienden a relajarse en su presencia.

4-Distanciarte de ti mismo

Si uno se encuentra atrapado en la ansiedad y la negatividad, puede ser útil encontrar una manera de distanciarse de la situación. Los investigadores han descubierto que puede ayudarte a lograr esto hablar contigo mismo sobre ti mismo en tercera persona.

Hablar de ti mismo como él , ella o ellos , en lugar de usar yo , podría ayudarte a distanciarte mentalmente de cualquier cosa que te ponga ansioso, según el trabajo “¿El diálogo interno a distancia facilita la regulación de las emociones en una variedad de experiencias emocionalmente intensas?”, por Ariana Orvell, Brian D. Vickers, Brittany Drake, Philippe Verduyn, Ozlem Ayduk, Jason Moser, John Jonides y Ethan Kross, publiado en, Clinical Psychological Science.

5-Intenta bostezar

El cerebro se calienta cuando siente estrés y ansiedad, y encontrar una manera de enfriarlo podría ayudar a reducir su estrés. Una forma de enfriar el cerebro es bostezar: tiene un efecto refrescante en el cerebro de los humanos.

El bostezo incluso ocurre naturalmente con algunos tipos de estrés, según la investigación científica “La teoría termorreguladora del bostezo: lo que sabemos de más de 5 años de investigación”, por Andrew C. Gallup y Omar T. Eldakar, publicado en Frontiers in Neuroscience. Sin embargo, no ocurre naturalmente con todo tipo de estrés. Si estás estresado y necesitas algún tipo de liberación, tratar de bostezar podría ayudar. Dado que no puedes bostezar a pedido, podría ser útil ir a YouTube y ver videos de personas bostezando: el bostezo tiende a ser contagioso. Usted podría encontrar que reduce su estrés.

Reducir el estrés puede mejorar en gran medida su calidad de vida y mejorar las decisiones que toma. No todos los métodos funcionan para todos, pero puede probar estas ideas poco convencionales pero respaldadas por la ciencia para ver si hacen una diferencia.