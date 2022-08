Siguen buscando a Yamil: "Hubo una confusión"

En medio de los rastrillajes en la zona de El Sunchal, la policía había confirmado a Los Primeros que Yamil Ortega había aparecido al ser detectado por las cámaras de seguridad cuando iba rumbo a Buenos Aires. La búsqueda se suspendió y todos estallaron de alivio por la gran noticia.

La confirmación de la Policía

La familia de Yamil asegura que hubo una confusión y no apareció

Sin embargo, la familia desmintió esa situación y alertó que hubo una confusión.

"Se ha hecho uso del documento para comprar un boleto hacia Buenos Aires pero hubo un mal entendido. Suspendieron los rastrillajes en el Sunchal y lo iban a buscar en la Capital. Él no apareció, no lo vimos. Alguien compró ese boleto con la identidad de él", comentó la hermana del joven desaparecido el sábado por la tarde.

En tanto, su tía afirmó, "Me enteré por Los Primeros que había aparecido Yamil pero no fue así. No hay una respuesta firme. Para nosotros, la búsqueda no está suspendida, hubo una confusión en la orden que se dio. Yamil sigue desaparecido".

"Que lo sigan buscando, que no paren. Hay que ver quien usó su tarjeta", siguió.

Además, su padre aseguró, "Necesitamos que vean las llamadas y su correo. El operativo se levantó momentáneamente. Están averiguando para ver quien retiró plata en Buenos Aires. Hicieron dos extracciones y una compra en Palermo. Creemos que está en Buenos Aires pero no nos confirmaron nada".

En términos oficiales, la fiscalía que intervino no cerró el caso y continúa la búsqueda del joven de 32 años.