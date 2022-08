VIDEO: Joe Biden protagonizó otro extraño episodio

El presidente de los EEUU saludó a un senador, lo olvidó y lo quiso hacer una vez más. Esta no es la primera vez que Biden se hace viral por estas cuestiones.

Joe Biden es noticia en este último tiempo en cuestiones de salud.

En este caso, el mandatario felicitó al legislador Chuck Schumer, le dio la mano y, segundos después, le extendió la mano otra vez, como si quisiera saludarlo. El momento se produjo en una conferencia de prensa en el marco de la firma del proyecto "Chips y Ciencia".

Otras confusas reacciones

Esta no es la primera vez que Biden se hace viral por estas cuestiones. De hecho, 24 horas atrás circuló un video en el que se lo ve bajando de un helicóptero y que, cuando quiso ponerse una campera, no podía, hasta que lo logró gracias a que fue asistido. Luego de esto, se le cayeron sus lentes de sol y se agachó de una manera lenta para agarrarlos nuevamente.

En marzo, se volvió viral un video suyo confundiéndose el lugar por donde debía salir después de dar un discurso. Fue en el marco de un acto en apoyo a los veteranos de guerra, cuando al finalizar sus palabras tuvo algunos inconvenientes a la hora de encontrar la salida. Rápidamente se dio cuenta de que no era el lado correcto y detuvo su marcha.

Allí, miró a uno de sus colaboradores y señaló con los brazos, esperando por indicaciones para saber a dónde tenía que dirigirse. Finalmente, bajó del escenario y recibió instrucciones de un miembro de la comitiva que lo acompañó al lugar al que debía caminar para cerrar el acto desde un principio.

Otro hecho: En abril, terminó un discurso en una universidad de Carolina del Norte y extendió su mano para saludar a alguien que en realidad no había.

Como si fuera poco, y ya sumando cuatro de estos deslices, se produjo una vez más durante su visita a Israel. Biden pudo ser visto estrechando la mano con “el aire”, como había hecho ya en repetidas ocasiones, después de completar una conferencia de prensa en Tel Aviv y antes de que lo escoltaran fuera del podio.

Hace dos meses atrás, más precisamente en junio, el mandatario tuvo también un accidente mientras circulaba en bicicleta. El político, de 79 años, pedaleaba junto a la primera dama Jill Biden cerca de su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, Delaware, cuando se detuvo a hablar con las personas que estaban a su alrededor y cayó estrepitosamente.

Según detallaron allegados al gobierno estadounidense, se trabó con la puntera del pedal derecho. El presidente resultó ileso. Sin embargo, tuvo que ser asistido por personal de seguridad que lo acompañaba durante su paseo. “Estoy bien”, dijo después de reincorporarse.

Tras el momento de incertidumbre, el antes vicepresidente de Barack Obama pasó varios minutos charlando con los individuos que se habían reunido para verlo andar en bicicleta -razón por la que se había detenido en un principio- y terminó por reanudar la marcha como si nada hubiese ocurrido.

Finalmente, en julio, encarnó otro blooper. El mandatario demócrata se encontraba anunciando un decreto para proteger el derecho al aborto, cuando se confundió y leyó mal el teleprompter. “Fin de la frase. Repetir la oración” (End of quote. Repeat the line), dijo ante la mirada de la vicepresidenta Kamala Harris que estaba detrás suyo.