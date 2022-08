Sebastián Battaglia volvió a hablar de Boca

El exentrenador del Xeneize reconoció que no volvió a hablar con Riquelme. “Me quedó claro que mi salida fue por mi respuesta sobre los refuerzos”, afirmó.

El exdirector técnico de Boca, Sebastián Battaglia, aseguró este miércoles que no pensó en que le iba a costar el cargo el pedido público de los refuerzos en una conferencia posterior a la eliminación con Corinthians de Brasil en la Copa Libertadores.

Battaglia se mostró molesto con el Consejo del Fútbol porque su partida se dio luego de pedir incorporaciones en una conferencia de prensa y explicó: “Le respondí a un periodista que me consultó, fue la primera manifestación en público. No pensé que me iba a costar el cargo”.

A su vez, Battaglia comentó que no habló “nunca más” con Juan Román Riquelme, quien ocupa el cargo de vicepresidente. Sin embargo, lo apoyó en relación a su rol directivo porque “todos” deben aprender en sus “nuevos roles”. “Está todo bien con Román, es una persona que le dio muchas alegrías al club”, confesó.

En su paso como DT estuvo en 57 partidos, con 29 victorias, 17 empates y 11 derrotas, lo que dejó un 61 por ciento de efectividad. Además se llevó el título de la Copa Argentina 2021 y la Copa de la LPF 2022.

“Competimos bien, no creo que haya afectado el tema de los premios. Igualmente eso tenía que estar solucionado desde el inicio de la temporada y no la noche anterior. Me sorprendió también la salida de Carlos Izquierdoz, aunque yo ya no estaba”, apuntó.

Battaglia: cómo fueron los días siguientes a su salida de Boca

“No pedí explicaciones en la salida de mi cargo, para eso están los directivos y los integrantes del Consejo. Lo acepté. La forma y el lugar donde se dio la reunión (NdeR: la hicieron en una estación de servicio) no es mi tema. Luego al escucharlos en declaraciones, ya me quedó claro que fue por mi respuesta sobre los refuerzos”, detalló.

“Me siento bien, ya hace un mes de lo que fue mi salida de Boca. Estoy ocupando la cabeza, haciendo el balance de mi gestión pero lo principal es que me siento tranquilo. Agarramos en un momento difícil del club, clasificamos a la Libertadores, ganamos la Copa Argentina y la Liga local, y después entiendo que tuvimos buenos momentos y otros irregulares”, aseguró el exentrenador en una nota con TyC Sports.

Battaglia y su conflicto con Agustín Almendra

“No me arrepiento de ninguna decisión tomada. Siempre las cosas las hago convencido y eso no lo voy a cambiar. Lo que pienso que es mejor lo llevo adelante. La determinación con Agustín Almendra no tenía marcha atrás. Se dio de una manera difícil para todos, pero esa era la decisión a tomar”, apuntó.

“Le diría que piense en los errores y que haga lo que más le gusta, tiene que respetar algunas cosas. Tiene un potencial y un enorme futuro. No hace falta que lo diga yo”, alentó.

Battaglia apartó al mediocampista por una mala reacción del juvenil, que además decidió no renovar su contrato con el club -vence en junio del año que viene- para buscar nuevos destinos.

La falta de proyectos, un problema del fútbol argentino

Battaglia también se quejó de la “falta de apuesta” a los proyectos a mediano y largo plazo y ejemplificó con unas declaraciones de Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, que pidió “tiempo” para acomodar a los nuevos futbolistas en este campeonato.

“Si lo necesita él, que está desde el 2014, qué le quedará al resto...”, ironizó.

La obsesión de Boca por la Copa Libertadores es un problema, según Battaglia

“La Copa Libertadores se transformó en una obsesión en el club y no hace para nada bien. Esto hace que justamente no se respeten los procesos porque quedás afuera y parece que nada de lo que hiciste sirve”, lamentó.

Por otro lado, Battaglia opinó que la llegada de Darío Benedetto tenía que “potenciar” a Luis Vázquez, uno de sus promovidos en el ciclo, y adelantó que será un delantero de “nivel internacional”.

Finalmente, el exentrenador se enojó cuando le consultaron por la negativa de contratar a Rodrigo Aliendro, ahora en River, y dijo: “No sé de dónde salen esas cosas, hay que preguntarle a él por qué eligió irse a donde fue. Sí pedí a Martín Payero, que llegó ahora, al que conocía de mi paso como ayudante de Falcioni en Banfield”.

“No vi en detalle los partidos desde que me fui. Trato de ver fútbol porque me gusta. Sigo siendo hincha de Boca y quiero que le vaya bien. Me queda el cariño del hincha”, finalizó Battaglia en una extensa charla.