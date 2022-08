La exempleada de Wanda Nara se descompuso en vivo

“Estos últimos días fueron muy bravos”. María Carmen Cisnero Reboledo, la exempleada de Wanda Nara que estuvo en los últimos días en el centro de la escena mediática luego de acusar a la empresaria por la falta de pago de su salario, entre otras cuestiones, brindó hoy una entrevista a Mañanísima -el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine- en la que contó más detalles sobre el conflicto. Y sobre el final de la nota, se descompensó y tuvo que ser atendida por los médicos.

Angustiada, contó su historia

Apenas pronunció las primeras palabras, la mujer ya se encontraba muy angustiada. En medio del llanto, y el consuelo de la conductora, es que pudo aclarar algunos trascendidos. “Nora, la madre de Wanda, me llevó a hacer los trámites. Ella ya estaba muy enojada porque yo salí a hablar”, comenzó relatando. Y contó cómo comenzó a trabajar con la familia Nara-Icardi: “La persona que te contrata es la que te tiene que hacer los papeles, pero ella no los hizo, yo no estaba legalizada. Después, cuando fui a Milán, le pregunté cuando iba a hacerme los papeles, y ella me dijo que ya había hablado con una persona. Me dijo ´vos tenés que decir que estás acá porque pediste asilo político´. Entonces, me sacaron el pasaporte y me hicieron todos los papeles”.

El momento en que Carmen los doctores atienden a Carmen

“Yo estaba sola, ellos estaban en París y nunca me preguntaban nada. Una vez me dio un ataque de pánico a la noche y llamé al señor que corta el pasto, me llevó a su casa hasta que se me pasó”, rememoró. Lo cierto es que, después de relatar varias situaciones dramáticas que vivió, Carmen contó que ya está asesorada por el abogado Alejandro Cipolla, quien presentará una querella penal “por reducción a la servidumbre” contra Wanda y Mauro. “Que lo resuelva el abogado, ya no quiero estar más en cadena nacional”, suplicó la mujer. Y aclaró, ya entre lágrimas: “Yo no le pedí plata a nadie, ningún periodista me dio plata ni me llevó”.

Entonces, y ya muy angustiada por la situación que estaba relatando, comentó: “No me siento bien”. “Vamos a llamar al médico y a ir un corte para que descanse”, anunció Barbieri, tratando de consolarla. “Nadie está en contra de Wanda, estamos yendo por la verdad y la justicia para que esta mujer se sienta feliz. Todos queremos ayudarte, y la mejor manera es que todo el mundo se entere”, cerró la anfitriona del ciclo, y fue a una tanda publicitaria. Al regreso de la misma, Barbieri apuntó: “Ya está el médico, la están atendiendo y quiero que esté tranquila, porque el pánico es terrible, yo sé lo que es”.

Comunicado de Wanda

El martes por la tarde, había sido Wanda quien emitió un fuerte comunicado contra su exempleada: “En virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por las Sra. María Carmen Cisnero Reboledo las cuales incluyen ‘seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores’, y dado el interés que ha despertado esta Sra. en los medios de la comunicación les hago saber que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia”, explicó la hermana de Zaira Nara. Además, aprovechó para aclarar que Carmen “ha permanecido voluntariamente en dicho país” y durante su estadía recibió “atención médica, incluyendo gastos médicos y estéticos, también la 4 dosis de vacuna covid” que demuestran que jamás “fue abandonada”, como habían trascendido los rumores en diferentes medios.

Luego, aclaró que ella misma se encargó de pagar y gestionar “la documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento”. Por último, señala que tomará acciones en la Justicia en su contra: “Atento a las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias iniciaré acciones judiciales en Italia, donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información”.