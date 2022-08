Denise Dumas comenzó un nuevo desafío profesional al ponerse al frente de El sueño de tu casa propia, el ciclo de El Nueve que, como su nombre lo indica, tres familias por semana buscan acceder a la final mensual para poder tener su primer hogar. Detrás de una dinámica competitiva de juegos corporales, de conocimiento general y otro tipo de destrezas, se esconden sus historias de vida, muy diferentes entre sí, pero igualmente conmovedoras

En diálogo con el programa radial Moskita muerta en La Once Diez, Dumas comentó cómo se presentó su hijo de 18 años con la petición: “Uno de mis hijos me dijo que nunca le va a dar la vida para tener casa en este país y me dijo que se quiere ir del país. Cuando vino a planteármelo, me partió el alma”.

En esa misma línea, Dumas mostró su lado más solidario y empatizó por las personas que atraviesan el mismo caso: “Por eso también me sensibiliza tanto este programa, porque todo el que labura de sol a sol merece tener su casa para descansar, sin tener que luchar día a día por llegar con el alquiler. Sobre todo en este país que todo es tan inestable, tener el techo pasó a ser un privilegio, cuando hay tanta gente que se gasta el sueldo en un alquiler”.

En concordancia con la tesitura que tiene el programa de televisión, Dumas dio un ejemplo que se vivió en una de sus ediciones y se mostró emocionada por la empatía de una familia que ganó un premio económico y, al no necesitarlo, decidió donarlo a otro participante.

Denise Dumas junto a sus hijos Isabella, Francesa y Santino

“Este programa me reconcilió con la Argentina porque reivindica a la gente solidaria, la gente que se esfuerza, que trabaja, que lucha por lo que quiere. De hecho, además de la casa, se pueden ganar 50 mil pesos, y en un programa, una familia se los ganó y confesaron que si bien necesitan la casa, la plata no la necesitaban y se la regalaban a la familia que perdió, fue emocionante ver a la gente colaborando tanto entre sí, no competían”, cerró.

Denise Dumas y su amor con Campi

Denise Dumas y Germán Barceló se casaron en 1999 y se separaron en 2005. Durante el matrimonio nacieron los dos hijos mayores de la conductora: Isabella y Santino. Un año después de la ruptura, Denise conoció a su actual marido, Martín Campi Campilongo, con quien fue madre de Emma, nacida en 2007, y Francisca, en 2012.

En 2019 la conductora contó en Hay que ver (El Nueve) cómo había surgido su historia de amor con el cómico e imitador. “Me quedé hablando con él en ShowMatch, de casualidad, y yo trabajaba con José María (Listorti) en el teatro, ya éramos muy amigos con él”, explicó, y aseguró que el humorista fue clave en su rol de celestino. “Hablábamos mucho cada vez que nos cruzábamos y yo me dije: ‘Bueno, ojalá se haya quedado pensando en mí’, y no dije nada, pero al día siguiente en el teatro entró José a mi camarín y me dijo: “Vos, atorranta, ¿qué estuviste haciendo con un amigo mío que me llama y me pide tu teléfono?”, agregó.