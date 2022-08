Julieta Díaz fue hackeada y los responsables del robo publicaron un polémico mensaje a favor de la marihuana

Juana Viale estalló contra una aerolínea que supuestamente le perdió una de sus valijas y le devolvió las otras dos rotas. Indignada, expresó su enojo en un tuit donde reclamó por la falta de respuestas.

Previo a retomar sus compromisos laborales, la actriz decidió viajar a Europa junto a su hijos, Ámbar de Benedictis y Silvestre y Alí Valenzuela. Pero las cosas no sucedieron como esperaba.

“Quiero expresar mi enojo. ¡Son un desastre!”, escribió indignada. Acto seguido, relató lo ocurrido: “Viajamos con mis hijos, además de casi no subirnos, de darnos asientos todos separados, nos perdieron una maleta, dos nos las devolvieron rotas, ‘enviolentadas’ y con faltantes”.

A modo de cierre señaló que se comunicó más de 16 veces con la empresa, pero al parecer no tuvo respuesta y por ese motivo decidió expresar su enojo en un tuit.

Juana Viale estalló en Twitter contra una aerolínea.





Juana Viale hizo un vivo cocinando y sorprendió al utilizar un pimentero de 25 mil pesos



A principios de año, Juana Viale comunicó que quería estar más activa en sus redes sociales y es por eso que comenzó a hacer vivos cocinando, una actividad que le apasiona. La conductora lleva una alimentación vegetariana y es una fiel defensora de los animales, por lo que siempre busca reflejar eso en sus recetas.

Juana Viale hizo un vivo de cocina y su pimentero llamó la atención





En las últimas semanas, hizo diferentes videos mostrando platos variados con productos de estación. Sin embargo, más allá de las opciones que cocinaba, otra cosa llamó la atención de varios usuarios: el pimentero que la nieta de Mirtha Legrand usaba para condimentar sus platillos.

Para comenzar el vivo, al que llamó “Cocinando conmigo y más”, Juana tomó unos mates mientras esperaba que parte de su millón de seguidores se uniera a la transmisión. “Vamos a hacer una ensalada con un dip vegano porque estuve viendo todas las cosas que me dijeron y me mostraron”, adelantó la conductora que reemplazó a su abuela el último tiempo al frente de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).

El molinillo que usó Juana Viale para sus recetas





Mientras comentaba cómo picar y cocinar distintas verduras para conseguir un plato variado en colores y nutrientes, la actriz explicó la manera de darle color y sabor a las ensaladas. Un detalle que no escapó a la vista de sus miles de espectadores fue el molinillo que utilizó al condimentar las verduras: un pimentero Peugeot Molinillo Paris que puede costar entre 20 mil y 30 mil pesos en Mercado Libre.

Julieta Díaz fue hackeada y los responsables del robo publicaron un polémico mensaje a favor de la marihuana



La artista había denunciado el robo de su cuenta oficial de Twitter ayer por la tarde.

Julieta Díaz denunció ayer que le habían hackeado su cuenta oficial de Twitter. A través de su perfil de Instagram, la actriz le pidió a sus seguidores que la ayudaran a recuperarla y se mostró preocupada por la situación.

Ahora, los hackers usaron el perfil de la actriz para publicar un polémico mensaje. “Me estaba fumando un porro en la terraza y la subnormal de mi vecina llamó a la Policía, cuando llegaron me preguntaron si tenía hierba y les dije que me la había fumado toda, me preguntaron quién me la vendió y les dije que mi vecina. Ahora le están registrando la casa jajaja”, dice el tuit.

El hecho ocurrió hoy por la mañana y alertó a los seguidores de la artista. En el video con su descargo, Julieta Díaz había comentado que no sabía cómo le habían robado su Twitter ni quiénes estaban detrás del hecho.

“Hola amigos, amigas, amigues, ¿podrían hacerme un favor y denunciar en Twitter que tengo la cuenta hackeada? Así la cierran porque no sé quiénes son... bueno eso. A ver si después la puedo recuperar. Muchísimas gracias”, comunicó en la grabación.