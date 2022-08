Crisis y consumo: frutas y verduras se compran por unidad

La grave crisis económica que atraviesa el país obligó a muchas familias a reducir gastos a la hora de comprar alimentos con el fin de poder ahorrar unos pesos.

En la provincia de Salta, Enrique del Pino, presidente del mercado Cofruthos, dijo que "en las verdulerías de los barrios dejaron de comprar la verdura y la fruta por peso y ahora compran por unidad: compran una papa, una manzana, etcétera", explicó y dijo que "esto provocó una baja en las ventas en los puestos nuestros que son mayoristas".

Destacó que el repunte en las ventas se advierte solo los viernes y sábados cuando se realiza la "Feria de la Familia de Cofruthos", donde se ofrece la mercadería casi a precio de costo.

Del Pino aseguró también que aumentó el precio de las cebollas por la sequía y en cambio recomendó adquirir frutillas por la baja que registró en las últimas semanas.

"Vemos un total faltante de dinero. Los primeros días del mes apenas la gente cobra sus sueldos se llena el mercado, luego las ventas bajan y, a fin de mes, los clientes vienen a comprar con tarjeta de crédito", indicó.

Comentó además que las solicitudes de donaciones de comedores comunitarios aumentaron exponencialmente en solo cuatro meses. "Teníamos 25 comedores en la lista de solicitudes y ahora tenemos 75", expresó Del Pino.

Se perdió la capacidad de ahorro

Recientemente, un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) NOA de la Fundación Mediterránea daba cuenta de una grave situación en el primer semestre del año, lapso en el que cayó la capacidad de ahorro de los habitantes de la región y un derrumbe de la clase media.

El informe observaba un "crecimiento en las ventas efectuadas por los supermercados", pero aclaraba que lejos de significar un buen síntoma, este indicador expone que la gente está empezando a gastar el dinero que ya no puede ahorrar y está anticipando consumo para tratar de no perder contra la inflación.

El economista jefe de la Ieral NOA de la Fundación Mediterránea había advertido en el informe que se "está viendo un deterioro de la condición socioeconómica en general".

"No hay venta de inmuebles ni de autos. Vemos cómo cambió la pauta, no ya de consumo sino de gastos de la población, a los que ya no les alcanza la plata", indicó y dijo que "lo novedoso ahora es que vemos que se gastan toda la plata en el supermercado y ya no les alcanza para gastos o inversiones más estructurales o de fondo".

Finalmente, puso el foco en que "la clase media está viendo una degradación en su forma de vida. Lo estamos viendo en el cambio de la pauta de consumo de esta gente".

Fuente: El Tribuno (Salta)