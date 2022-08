Larreta: “Queremos que los chicos vayan a la escuela”

En las últimas horas, luego de que el Ministerio de Educación porteño diera a conocer una nueva medida destinada a los beneficiarios del programa “Ciudadanía Porteña”, Horacio Rodríguez Larreta habló de la quita de los planes sociales y aseguró que los chicos tienen que estar en la escuela y la política social tiene que alinear incentivos para lograrlo. En este contexto, las críticas no tardaron en aparecer y el jefe de Gobierno porteño salió a defenderse.

“Nosotros tenemos un plan que se llama ‘Ciudadanía Porteña’, que está hace muchos años y es un apoyo para la gente más vulnerable, que tiene como condición mandar a los chicos a la escuela. Hasta ahora lo único que se pedía es un certificado de alumno regular que te lo daban una vez por año. Ahora, si después ibas o no, faltabas o estabas ausente, no cambiaba nada. Lo que importa es que vayan a la escuela. Lo que cambiamos es cómo se establece el ciclo de alumno regular. A partir de ahora que tenemos un sistema muy moderno, nosotros podemos saber qué chicos van o no a la escuela”, comenzó declarando el jefe de Gobierno porteño en diálogo con Radio Rivadavia.

Con respecto al sistema de quita del subsidio, sostuvo: “Dijimos que aquel que va menos de un 85 % de las veces, primero nos contactamos con la familia para ver qué pasa y, si hay una situación, vamos a buscar uno por uno. En el caso que, contactados, el chico siga sin ir a la escuela, ahí se le saca un componente del plan que es un adicional por hijo que se da. Si a pesar de eso insisten en no enviar al hijo a la escuela tres meses después, ahí se les cae el plan. El espíritu, lo que se busca con el plan, no es solo darle un apoyo a la gente, sino promover que sus hijos vayan a la escuela. Ojalá no haya que cortárselo a nadie”.

Y agregó: “Los chicos tienen que estar en las escuelas. Venimos haciendo un esfuerzo enorme, empezamos las clases el 15 de febrero para que los chicos tengan más semanas de clases. Todos, sexto y séptimo tienen jornada extendida. Los que tienen previas tienen que ir los sábados, tienen que ir en vacaciones de invierno, todo para recuperar. Todo eso sirve si las familias mandan a los chicos a la escuela”.

“Ahora que tenemos datos, nosotros siempre decimos que tomamos las decisiones en base a la información. Ahora tenemos un sistema informático más preciso que sabe qué chico fue y qué día y qué no. Sabiendo eso, y viendo este dato, es que estamos tomando esta medida”, concluyó Larreta.

Una de las que criticó al jefe de Gobierno de la CABA fue la portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti. “Esta medida constituye un castigo, una doble estigmatización, una herramienta fiscal para bajar la ayuda. Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud y no que la castigue por no hacerlo”, sostuvo mediante su cuenta de Twitter.

“¿Cómo mandar a los chicos a la escuela es un castigo? Ojalá no haya que sacarle los planes a nadie, lo que queremos es que los chicos vayan a la escuela. Tenemos que hacer todo lo que tenemos a nuestro alcance para garantizalo. Ya tuvimos esta discusión con el gobierno nacional. En su momento ellos quisieron cerrar la educación en todo el país y nosotros mantuvimos las escuelas abiertas. Y nos la bancamos, fuimos a la Justicia y mantuvimos las escuelas abiertas. Esta discusión ya la tuvimos”, le respondió Larreta.

A su vez, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Horacio Zabaleta, declaró: “A los chicos que no van a la escuela en vez de estigmatizarlos tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo. Creo que más humano de que vayan a la escuela (los chicos) no se me ocurre. No entiendo que no estén de acuerdo. Lo que pasa es que es el mismo gobierno que cerró las escuelas el que nos cuestiona”.

Ante esto, Larreta contestó: “Hay planes nacionales que dicen lo mismo. Si no, que no lo pongan en el plan. El plan dice que una condición es la escolaridad de los chicos, y está bien que así sea, nuestra responsabilidad es garantizar que esa escolaridad se dé. Y para controlar eso no alcanza que te den un certificado de alumno regular una vez en el año. Después podés faltar todo el año y quién lo sabe”.