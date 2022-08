Ana Devin le dejó un mensaje a Tamara Báez

Ana Devin es una de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora (El Trece) y hace una semana fue noticia por haber piropeado y expresado su admiración por L-Gante en el programa de Marcelo Tinelli, provocando los celos y el enojo de Tamara Báez, pareja del cantante de cumbia 420.

Consultada por estos comentarios, Devin respondió: “Conté lo que pasa. Cuando estás tan cerca de tantas celebridades… Es un exponente de la cumbia, y me encanta”, dijo la cantante de invitada en Mañanísima (Ciudad Magazine). “L-Gante un poco te calienta”, le tiró sin filtro Majo Martino, una de las panelistas del programa de Carmen Barbieri, quien en esta ocasión fue reemplazada por el periodista Pampito Perelló Aciar.

“Sentí que tenía que decirlo. Yo estoy casada, tengo una hija y un matrimonio súper preciso. Abierto. Y me sucede que siempre digo lo que pienso. Con mi pareja estuvo todo piola”, respondió Devin al respecto. Y además, la jurado del nuevo programa de Marcelo Tinelli agregó con cierto misterio: “No voy a estar con L-Gante. Él está en pareja, no me dio ni cabida... El futuro dirá, pero yo estoy re piola con mi marido”.

Asimismo, se refirió a la pareja de Elián Valenzuela y madre de su hija Jamaica, quien había expresado su malestar ante la actitud de Devin en el programa. “Sé que a Tamara no le cayó bien y le pido disculpas”, cerró la artista.

Vale recordar que, en diálogo, con Socios del Espectáculo (El Trece), Tamara había definido a Ana como una “desubicada” por su declaración de amor a su pareja, en el aire del reality conducido por Tinelli. “Veíamos que la jurado le tiró los perros a L-Gante y a Tamara no le gustó nada, me dijo que le pareció una desubicada”, contó la panelista Paula Varela en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quien se comunicó con la pareja del cumbiero. Luego, agregó: “Le pareció que era correcto que de la devolución que tiene que dar y no levantarse al marido”.

Qué pasó

En la segunda semana de la competencia, L-Gante se integró al jurado y en una de sus intervenciones recibió las flores de Ana Devin, quien tenía que dar una devolución sobre la performance de una participante del reality pero terminó declarándose al cumbiero.

Tinelli fue a preguntarle a Devin porque no había votado a favor de la concursante Angie Carrasco -quien se presentó con el tema “Ayer”, de Gloria Estefan- y la jurado le respondió: : “Yo estoy un poco en una...”. “¿Perdón? ¿Qué significa ‘estar en una’?”, quiso descifrar Tinelli. “Estoy muy desconcentrada por la presencia de L-Gante”, confesó ella. “¿Te gusta?”, quiso saber Marcelo. “Un montón de cosas me pasan...”, siguió Devin, sonrojada e inhibida.

Ahí mismo, Tinelli fue hasta donde estaba el cantante y le reprodujo el comentario de Ana: “Dice que le pasan un montón de cosas...”. “¿Qué le estará pasando por la cabeza a Ana?”, respondió L-Gante, dando lugar a que el conductor volviera hacia donde estaba ella. “¿Qué te está pasando a vos por la cabeza?”, le preguntó Marcelo. “No sé, boludo, me late el corazón”, le respondió ella, totalmente nerviosa. “Boluda, decime que te pasa”, le siguió el juego el conductor.

“Siento una admiración profunda y me pongo nerviosa, tiemblo y no puedo mirar a la participante, porque miro todo el tiempo para el costado, y la voy a bardear...”, admitió Devin, completamente atraída por la figura del cantante. Entonces, Tinelli le repite todo el comentario a L-Gante, como si fuera un secreto que nadie escuchó. “Vos no digas nada que yo te lo dije, eh”, le pidió. “Shhhh, que después me esperan con el cinto”, contestó Elián en voz baja y despertando las carcajadas, por la referencia a su vínculo con Tamara Báez.

Devin agitaba las manos cerca de su rostro, como abanicándose. “¿Te sube el calor?”, le preguntó Marcelo. “Ufff, sí, me sube el calor...”, confirmó ella y luego se trabó cuando intentó darle una devolución a la participante, aun bajo los efectos de la atracción hacia L-Gante. “Es increíble lo que genera, ¿viste?”, apuntó Tinelli. “En mí y en muchas personas”, cerró ella.