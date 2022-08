Cinthia Fernández denunció que fue víctima de una macumba

Cinthia Fernández estuvo atendiendo gente a través de su Instagram incluso durante sus vacaciones, pero ya de regreso a Buenos Aires volvió a referirse al conflicto que tiene con Matías Defederico y su mamá, Analía Frascino.

Esta vez, la principal víctima fue su abogado Roberto Castillo, quien llegó a filmar la acción de una misteriosa persona en la puerta de su casa. La historia no quedó ahí, y terminó siendo identificada por la Policía.

Cinthia Fernández se fue con sus hijas a Bariloche y las postales del viaje desataron fuertes críticas en las redes sociales. Algunas seguidoras la acusaron de ser una mala madre por llevarlas en época escolar y hacerles perder día de clases, pero ella no tardó en salir a contestar.

Luego de compartir algunas fotos desde la nieve de Bariloche, algunas seguidoras le remarcaron los días de ausencia en las aulas de sus hijas y la panelista explotó de bronca.

“¿Por qué no se van a cag..? En mi profesión, te vas cuando te dan los días, cuando podés. Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones y soy la peor madre del mundo, lo sé y me encanta. Hago lo que puedo. Ocúpense de la educación de sus hijos todas estas manga de resentidas y envidiosas”, disparó molesta.

Cinthia Fernández describió la macumba que le hicieron a su abogado

“Doña Rosa y sus secuaces se ve que me extrañaron, tengo un video que no lo van a poder creer. Les va a dar escalofríos”, adelantó Cinthia Fernández en sus historias de Instagram. Con el fin de evitar más conflictos legales, no señaló ningún nombre, aunque se sabe que no es la primera vez que denuncia a su exsuegra por este tipo de acciones.

“Es un asistente de un templo, lo agarró la policía. Tenemos todos los datos y tenemos pruebas con imágenes entrando a este lugar donde hacen estas cosas macabras para ‘romper relaciones’ con mi abogado Roberto Castillo. Se ve cómo mira directo a su casa... cuando se dio cuenta se fue”, detalló previo a mostrar las imágenes.

“La maldad tiene un precio, y le va a costar muy caro a Doña Rosa y sus secuaces. No se imaginan la información que tengo. Todo directo a la Justicia”, adelantó.

En el video se ve a la persona colocando distintos elementos en el piso. Al otro día, grabaron los restos que quedaron en el lugar: rosas, picantes, monedas y botellas de vino blanco. “Vergonzoso, pero les salió mal, y ahora hay pruebas”, apuntó Cinthia.

“Vive haciendo gualichos”: Cinthia Fernández dijo que la madre de Defederico le hizo magia negra

Después de que Analía Frascino, la madre del futbolista, defendiera públicamente a su hijo, la bailarina salió a responderle y no se guardó nada: la acusó de practicar brujería y dijo que le pidió dinero para realizarse un aborto.

“Ella dice que quise abortar a mis hijas… Usted pasó el límite, señora. Usted que me quemó la cabeza para que yo aborte a mi hija”, apuntó en diálogo A la Tarde (América). “Usted es una nefasta, señora, al decir que mi tercera hija le cag… la carrera a su hijo. Voy a sacarle hasta las ganas de vivir. En la Justicia, no se preocupe que de usted me voy a encargar y la vida también”, amenazó.

Fue en ese momento que lanzó una durísima acusación contra quien fue su suegra: “Usted, la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa porque vive haciendo gualichos con ese señor Tata. ¿O no?”. Y completó: “Entraba al living de su casa y su exmarido estaba degollando gallinas. ¿Usted, señora?”.