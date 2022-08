Eliana Guercio salió a defender a Chiquito Romero

Boca Juniors dio el golpe en el último día del mercado de pases del fútbol argentino con la llegada de Sergio Romero. Con la intención de asegurarse un reemplazante de primer nivel tras la negativa de Agustín Rossi de renovar su vínculo, el jugador con más presencias en el arco de la historia de la selección argentina dio el sí y acordó su llegada hasta diciembre de 2024.

“Creo que es un paso adelante en mi carrera. Es el club más grande de la Argentina”, dijo Romero en su presentación oficial. Esos dichos generaron el enojo del presidente de Racing Club, que luego de ver al arquero formado en las divisiones inferiores de la Academia, no se quedó callado. “Racing hizo todo para que vuelva Romero pero él se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha... Me duele verlo con la de Boca, Racing es un club muy grande. El enojo del hincha es lógico”, confesó Víctor Blanco.

En el medio de polémica, la que se sumó a defender al futbolista de 35 años fue su esposa. Eliana Guercio utilizó sus redes sociales para dar su opinión sobre el regreso de Romero al fútbol argentino, que finalmente fue a Boca y no a Racing. “Basta de mentiras”, escribió en su cuenta de Instagram a través de una historia que sumó luego de poner el video a modo de presentación que hizo el club de la Ribera en sus plataformas.

“15 años en Europa, propuestas para venir a Racing: cero. Sí señores: 0. Cero en 15 años. Esa es la verdad”, agregó la esposa del jugador y madre de sus tres hijos.

Romero, que jugó 14 partidos y recibió 26 goles en el Venezia, equipo que descendió de la Serie A en la última temporada, en marzo pasado fue operado en Barcelona por una lesión en la rodilla derecha. Su último partido fue ante Sassuolo, con derrota como local por 4-1, el 6 de marzo de este año por la 28ª fecha de la Serie A. En las últimas semanas, Chiquito volvió a la Argentina y estuvo haciendo trabajos kinesiológicos en el predio de la AFA con los profesionales de la Selección Mayor. Además, estuvo entrenando en el centro Tita, el espacio donde practica el plantel profesional y las inferiores del conjunto de Avellaneda.

¿Cómo se motorizó su desembarco en el Xeneize?

“Le conté a Román (Riquelme) que tenía posibilidades de seguir en Europa, tenía para seguir en la Premier de Inglaterra, pero hablándolo en casa, decidimos que era una muy buen posibilidad el atajar en Boca, creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida”, describió sobre su decisión, de la que participó Marcos Rojo, ex compañero en la Albiceleste y en el Manchester United. “Desde el día que vino a Boca me está quemando la cabeza para que venga, somos muy amigos”, contó el experimentado portero.

Romero ya completó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Hugo Ibarra y habrá que estar atentos a cómo serán los próximos días para ver si se sumará a la lista de citados de cara al clásico contra Racing, que se disputará el próximo domingo en el Cilindro.

¡Primer entrenamiento para Sergio Romero en el más grande de la Argentina! 👊🔵🟡🔵 pic.twitter.com/K7R9fUYTDP — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2022

“No me gustaría mucho que ataje contra Racing, me choca un poco verlo en otro equipo que no sea Racing, pero es un profesional”, expresó Blanco. “No te digo que para siempre, pero se cerró la puerta de Racing por un tiempo. Esto que dijo no ayuda mucho”, concluyó sobre la posibilidad de volver a tener una estrecha relación con el club que lo formó.