Por qué los productores no se volcaron al "dólar soja"

La propuesta del “dólar soja” que presentó el Banco Central como un incentivo para que los productores liquiden sus cosechas “no tuvo aceptación” en el sector, tal como opinó Dante Romano, docente del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral.

No obstante, el docente adelantó que todavía hay que esperar a la reunión que tendrá la Mesa de Enlace con el ministro de Economía, Sergio Massa, esta semana en la que se espera una “simplificación” del dólar soja con la intención de que ingresen al menos unos US$ 2.500 millones extras durante las próximas semanas.

"Parece no tener buena recepción en los productores, aun cuando los bancos no han logrado llevar a la práctica el proceso", consideró Romano en un reporte del IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral.

El especialista indicó que "en concreto, solo se sabe que se prorrogará por más tiempo y que se les pedirá a los exportadores que anticipen liquidaciones, para lo cual se generó un instrumento específico en dólares con rendimiento para que puedan colocar los mismos".

"En este contexto, parece razonable esperar a tener claras las definiciones políticas para la cosecha vieja, pero para la nueva preocupa el poco nivel de ventas frente al riesgo precio exacerbado", sostuvo.

¿Cómo cayó la conversión del Ministerio en Secretaría?

Romano comentó que el paso del Ministerio de Agricultura nuevamente a la órbita de Economía con rango de secretaría generó descontento.

"Sin embargo, la llegada de Sergio Massa al ‘superministerio de Economía’ generó una gran expectativa, ya que habían trascendido rumores que iban desde la baja de retenciones, hasta un tipo de cambio diferencial. Mientras tanto, la venta de soja sigue a ritmo lento y la de maíz acelerada", explicó el especialista de la Universidad Austral.

En esa misma línea ya se había pronunciado Nicolás del Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien señaló: “El sector más productivo, agroindustria y agroproducción, se merece tener un ministerio. La baja de categoría no sé si nos preocupa, pero no suena muy lógico. El sector de la agroindustria y la agroproducción seguro merece un Ministerio”, lanzó en declaraciones con Radio Rivadavia.

“Esperamos que esta reorganización sirva, porque cuando uno baja de ministerio a secretaría se reordena internamente. Uno supone que esto conlleva una reducción en el gasto público, dado que también se necesita un reordenamiento del gasto público, para que la Argentina empiece a crecer”, agregó.

Algunas declaraciones ya habían anticipado la baja adhesión al dólar soja

Para Jorge Chemes, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, la medida es un parche: “Es una medida que no genera la confianza que se necesita. Es solo un parche. El productor se aferra al grano para no perder su capacidad de compra para la próxima campaña”.

“La medida no soluciona el tema y no incentiva a vender. Es muy difícil encontrar un productor que tenga un volumen importante de granos. Esta medida es muy complicada de llevar a cabo y no genera confianza lo anunciado por el BCRA. No hay ningún incentivo”, advirtió.

Por eso la Mesa de Enlace se encuentra a la expectativa del encuentro con el Gobierno, pues para la fábrica de dólares que necesita Massa, el acuerdo con los sectores exportadores del agro, la pesca y la minería son clave y según el ministro, se adelantaría alrededor de US$ 5.000 millones de divisas en 60 días.

La realidad es innegable. Más allá del los dólares récord que ingresó el agro, que hasta julio acumularon más de US$23.000 millones, las ventas de soja están atrasadas respecto a la campaña pasada. Los planes del Gobierno con el “dólar soja” eran multiplicar esas ventas, pero los productores no están tomando ninguna decisión de venta concreta hasta no tener claro el rumbo económico del Gobierno.