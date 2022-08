A casi dos semanas de que se estrenara Corazones malheridos, el largometraje de Netflix se ha vuelto uno de los más exitosos de la plataforma, logrando ser lo más visto en el servicio en países como Estados Unidos, Perú, Colombia y México.

La historia sigue a Cassie, una aspirante a cantante que tiene una enfermedad que la ha apartado de su sueño de convertirse en artista, y de Luke, un exdrogadicto quien busca enmendar su vida, por lo que decide alistarse en el ejército para enorgullecer a su padre.

Luego de conocerse en el bar que Cassie trabajó y un intento fallido de enamoramiento, Luke ofrece a la joven mesera casarse por conveniencia y así ella tenga seguro médico que le facilitará recuperar su salud, mientras él utilizará el dinero que le dé el gobierno para pagar a un traficante a quien debe dinero.

Tras irse a la guerra los ahora esposos tendrán que seguir la farsa para no ir a parar a prisión. El marine sufre un accidente y regresa a Estados Unidos para ser cuidado por su esposa y ahí es donde surgirá el amor entre ambos.



Este largometraje protagonizado por Sofia Carson y Nicholas Galitzine es uno de los shows más vistos y se ha vuelto viral en TikTok, Twitter e Instagram, donde ha complacido a los jóvenes ya adultos que ya la han visto. Si se es fan de esta película a continuación algunos datos relevantes del film y de su elenco que quizá se desconocía.

¿Dónde se ha visto a Sofia Carson, la protagonista?

Sofia Daccarett Char, es hija de padres colombianos, aunque ella nació en Fort Lauderdale, Florida y estudió en Los Ángeles, a donde se mudó con su familia para perseguir su sueño de ser actriz y cantante, situación que le llegó a los 21 años con la serie adolescente Austin & Ally de Disney.

Coprotagonizó la trilogía de Descendants.



Su gran oportunidad llegó en 2015 con la serie para televisión Descendants, en donde dio vida a Evie, hija de la Reina Malvada de Blancanieves y los siete enanos. A esta le siguieron dos secuelas, Descendants 2 en 2017 y Descendants 3 en 2019.

Al ser una joven bicultural y hablar a la perfección inglés y también español, Carson ha podido hacer proyectos y apariciones en producciones latinas como Tini, el gran cambio de Violetta, basado en la serie argentina Violetta.

Sofia Carson ha tenido apariciones en producciones latinas como "Soy Luna".

También, entre 2016 y 2018, la actriz apareció en tres episodios de la serie Soy Luna de Disney Channel en la que compartió set con Karol Sevilla y en donde también estuvo su compañera de Descendents, Dove Cameron.

Música de Corazones malheridos

Además de actriz, Sofía es también cantante y compositora, por ello además de ser la productora de la película, también tuvo a su cargo escribir algunas de las canciones que acompañan este drama romántico.



Sofia Carson coescribió las seis canciones que ella canta en la película.

Carson hizo un total de seis temas para esta película lanzada el pasado 29 de julio. Una de las canciones principales es “Come Back Home”, una canción co-escrita con Justin Tranter, Eren Cannata, Daniel Cream & Skyler Stonestreet.

Hollywood Records lanzó previo al estreno del film la banda sonora. En la historia Cassie escribió otra canción para Luke, llamada “I Hate the Way”. Comienza como una canción de amor, pero se vuelve emocionalmente pesada cuando la protagonista la canta en el Hollywood Bowl al darse cuenta de que está enamorada de Luke. La película también cuenta con otras músicas interpretadas por Carson como son “Blue Side of the Sky”, “Sweet Caroline”, “Feel It Still” y “I Didn’t Know”.

Escena de sexi editada

Sofia pidió que se eliminara una escena de sexo, ya que la veía innecesaria.



La historia muestra mucho del viaje de enamoramiento de estos dos personajes y la química que existe entre ambos actores es lo que más ha llamado la atención de esta película, ya que las escenas íntimas han sido de las más comentadas ya que no se muestran explícitas ni obvias.

Sofia Carson, en una entrevista con ReMezcla, detalló que pidió que el primer encuentro sexual entre Cassie y Luke en el motel fuera una escena de “total intimidad y vulnerabilidad”. Además detalló que pidió que se eliminara una escena sexual que estaba incluida en el guion.

En su lugar, pidió que los protagonistas tuvieron un dulce momento en la cama. No hay sexo de por medio, pero es justo ese tipo de escenas lo que dan a su relación un toque tierno y muy especial. Carson creyó que iba a funcionar mejor si se abrazaban.

¿Habrá secuela?

El éxito de esta película ha hecho que los fans se pregunten si está film tendrá una segunda parte, lo cual hasta ahora no está confirmado pero también es cierto que el libro en el que se basa titulado Purple Hearts: A Novel, de Tess Wakefield, solo tiene un volumen, por lo que de hacerse, tendría que ser una idea original.

Esta no sería la primera vez que Netflix haga algo así, eso mismo sucedió con 13 Reasons why, serie que tras su éxito en la primera temporada, alargaron la historia dos temporadas más, aunque el libro en el que se basaba sólo abarcaba la primera temporada.

¿Basada en hechos reales?

La historia de la película no está basada en hechos reales, pero la autora del libro que dio origen al largo, Tess Wakefield, se dedicó mucho a traer seriedad y abordar de manera más real los temas traídos en la historia. De hecho, Tess ha realizado investigaciones sobre adicciones, teoría musical, derecho militar y ha hablado con personas que viven con diabetes.



Homenaje al ejército de Estados Unidos

El título de la película en inglés es Purple Hearts, traducido como Corazones púrpuras, y este puede tener un doble significado, ya que este se asocia con el ejército estadounidense.

Se refiere al Corazón Púrpura, que es una tradicional condecoración que se otorga en nombre del Presidente de la República a los miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron o resultaron heridos durante el servicio militar.