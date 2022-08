El gobernador, Osvaldo Jaldo, nombró a Nora Belloni como interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) en reemplazo de Stella Maris Córdoba. La arquitecta que se venía desempeñando como directora de Control de Obras y Servicios de la Secretaría de Fiscalización del Ministerio del Interior de Tucumán tendrá a su cargo a partir de ahora las políticas habitacionales y urbanísticas impulsadas desde la provincia por medio del Ipvdu.

Jaldo explicó en su discurso, tras la toma de juramento a Belloni en el Antedespacho de la Gobernación: “Hoy es diferente y este cambio obedece a eso. Queremos una mayor dinámica, eficiencia, más realizaciones y queremos llegar con más casas y lo antes posible a cada uno de los tucumanos con el Ipvdu”.

Asimismo, remarcó: “el Ipvdu ha venido dando soluciones habitacionales a muchos tucumanos durante los últimos años y así queremos seguir y mejorar. Por eso, hemos elegidos a alguien nuestro, una persona que nos ha venido acompañando en el Ministerio del Interior desde hace mucho tiempo. Que trabajó con fondos de origen nacional de los diferentes programas que envía la Nación. Ha venido ejecutando el presupuesto provincial en el ámbito del Ministerio del Interior que conduce Miguel Acevedo”.

Jaldo, además, respaldó a la flamante funcionaria: “Nosotros apostamos fuerte a que Nora esté al frente del Ipvdu y haga lo que ha venido demostrando en Interior. Cuente con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur; él le da todo su respaldo y quien le habla como Gobernador, siempre estará apoyándola, como lo hice con todos los ministros y funcionarios”.

Por último, Jaldo aseveró: “Hoy es cuando más cerca tenemos que estar de la gente. Los funcionarios tenemos que andar en los territorios y a disposición de los vecinos. El mundo no la está pasando bien, Argentina no la está pasando bien y Tucumán no está exenta de la problemática. Es cuando más nos tenemos que esforzar, cuando más nos tenemos que dedicar y estar a la par de la gente. Es lo único que pide el Gobernador. En particular, del que menos tiene y más necesita. Le pido a los funcionarios que trabajemos en equipo, que ayudemos a Nora, que no hay duda que viene a formar parte de este Gabinete”.

"A este gobernador no le va a temblar el pulso"

Para finalizar, el Gobernador agradeció a “la doctora Stella Maris Córdoba por los servicios prestados” y destacó: “a este Gobernador no le va temblar el pulso cuando tenga que tomar decisiones”.

Belloni agradeció al Gobernador por “esta responsabilidad que me asignó y que espero cumplir con creces”.

En esa línea, la funcionaria agradeció también al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur; al vicegobernador, Sergio Mansilla, y al ministro del Interior, Miguel Acevedo, “con quien me estuve desempeñando hasta estos momentos”.

Belloni se definió como una persona dedicada a que la función se cumpla y marche y afirmó: “Espero que con el tiempo lo pueda comprobar”.