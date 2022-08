En 2013, a pocos meses de convertirse en el papá de Rufina, Nicolás Cabré y China Suárez terminaron su relación de pareja. Desde entonces, el actor se ocupó de la crianza de su hija, de manera exclusiva y directa, cuando le tocaba tenerla en su hogar.

“Ojalá sea mejor padre. No me importa nada más que eso. Ojalá sea el 2 por ciento de lo que mi papá fue conmigo. Él fue el mejor. Me enseñó todo. Teniendo a Rufi, entiendo lo que me decían. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre”, dijo Nicolás Cabré en el nuevo ciclo de A24.

Rufina Cabré, la hija de Nicolás y la China Suárez, tiene actualmente 9 años. “Compartimos mucho tiempo juntos, y lo disfruto. Con ella hago todo lo que puedo. Las cosas laborales trato de ponerlas cuando no estoy con ella”, afirmó Cabré. “Es mi compañerita, desde muy chico. Yo no delegué, nunca tuve niñera, desde bebé. Éramos ella y yo. Aprendiendo a convivir. Pero Rufi me la hace muy fácil. Rufi es recontra compañera y me banca a muerte. Hacemos muchas actividades juntos”, agregó.

“Todo pasa muy rápido y siempre tuve claro que quiero estar. No invadirla, pero estar hasta el día que me diga ‘pá, dejá de molestar’. A veces me suelta, se ve que hay alguien que le gusta, y cuando pasa, me suelta. ‘Salí, papá’”, reveló el actor muy emocionado. “Rufi me hace la persona más feliz del mundo. La admiro. No sé de dónde le salen las cosas. Es una personita hermosa. Es buena”, concluyó.

Rufina Cabré y junto a su mamá la China Suárez

Recientemente, Nico Cabré desembarcó en Instagram y muchos colegas le dieron la bienvenida, pero llamó la atención el gesto de su expareja. “¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi”, anunció el actor en su primer posteo, junto a una selfie desde el auto. “Jaajajajaja vamooooooo”, escribió Laurita Fernández, la última novia del actor.

De hecho, Cabré no dudó en seguir a la bailarina, junto con otras tres decenas de colegas: Mirtha Legrand, María Valenzuela, Flor Vigna, Luisana Lopilato, Christian Sancho, Griscelda Siciliani, entre otros. Y también apretó el botón de follow en el perfil de la madre de su hija Rufina, Eugenia La China Suárez, quien actualmente está en pareja con Rusherking.

“Me encanta que tengamos rebuen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos”. No obstante y pese a que en los últimos días se especuló con una posible reconciliación de Cabré y Fernández, la bailarina dejó en claro que no está en sus planes retomar esa historia.

Laurita Fernández anunció a través de sus historias de Instagram que se había terminado su relación con Nicolás Cabré. “Nos queremos mucho, fueron tres años hermosos”, aseguró entonces. La actual conductora de Bienvenidos a bordo y el actor se habían conocido en 2018 haciendo Sugar, la obra que ambos protagonizaron en teatro junto a Federico D’Elia. Y blanquearon romance en septiembre de ese año, aunque los rumores venían de meses anteriores.

“Yo iba a trabajar y no tenía ningún tipo de vínculo extra con él, ni con nadie. Que no hubiese estado mal, pero no sucedió. Me parece bien aclararlo porque me estaba separando (de Fede Bal)” señaló entonces la bailarina en Dale que Vale, el programa radial que conducía. “No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo, sinceramente. Al principio lo vi solo como un compañero de trabajo”, reveló Laurita en el ciclo radial en Agarrate Catalina (Radio La Once Diez).

Y, sobre la relación que los une actualmente, señaló: “Me encanta que tengamos rebuen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos”. No obstante y pese a que en los últimos días se especuló con una posible reconciliación de la pareja, la bailarina dejó en claro que no está en sus planes retomar esa historia.

“Terminar bien las relaciones, el tiempo te da eso, en el momento en que te separas siempre son aguas bastante revoltosas, el vínculo que genero, se genera después, cuando la ruptura ya sanó. Me quedo con lo lindo que deja cada vínculo, me da paz saber cómo está el otro y que sepan que estoy bien”, comentó Laurita en la misma entrevista.