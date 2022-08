En las últimas horas, se viralizó el tuit de un usuario al contar que un chofer de la línea 74 de colectivo en Buenos Aires creó un grupo de WhatsApp para avisarle a sus pasajeros habituales por dónde va y puedan llegar a tiempo a la parada.

“Vamos que llegan tarde” se llama el grupo que ideó Miguel, el conductor. La publicación se llenó de comentarios rápidamente, donde destacan la iniciativa y felicitan por la buena onda: “Es un genio, por más choferes así”.

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agrego al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por donde anda así no te clavas en la parada como un pe...”, escribió Julián (@julyrossi20)

Asimismo, en otro de los audios se escucha: “Chicos, estoy saliendo de Lomas. Rapidus and furius (sic)”, emulando a la película taquillera de autos protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker.

Para graficarlo, subió una grabación de pantalla de la conversación: “Chicos, vamos, estamos llegando a 9 de Julio. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta”, dice Miguel.

Por su parte, otra usuaria agregó que “cuando iba a la facu tenía la parada en la esquina de casa. Si pasaba y el chofer me veía que estaba recién cerrando la puerta y no llegaba, clavaba los frenos y me esperaba. Siempre en mi cora”.

“Siiiiiii. Ese señor es lo más. Yo me lo tomo en de la Serna y si está lleno, abre las puertas del medio. El chabón ese es lo más de lo más”, destacó otro usuario.

“Estoy en el mismo grupo. Espectáculo total”, compartió un joven. Como contrapartida, otros pasajeros criticaban que usara el celular al volante cuando existen aplicaciones que marcan el recorrido del colectivo.

La increíble y solidaria acción de un chofer que se viralizó

“Nunca pensé que ese pequeño gesto, que lo hice porque me pareció que podía ayudar desde mi lugar, iba a tener tanta repercusión en las redes sociales; la verdad, todavía estoy un poco sorprendido y avergonzado con las felicitaciones y los halagos de gente que ni siquiera conozco”.

Aunque pasaron algunos días, Gustavo Derrac, ex jugador de la Liga del Sur, campeón con Tiro Federal y Comercial, lo sigue contando con cierto pudor, pero también con una naturalidad que no se inclina hacia ninguno de los extremos, ni para la vanidad absoluta ni para el sensacionalismo vanal.

Qué hizo el chofer

Gustavo, o el “Loro”, tal como lo conocen en el ambiente futbolístico local, es colectivero de la línea 513 Ex, en Bahía Blanca. El lunes 25 del mes que pasó, cuando estaba cumpliendo la última de las cuatro vueltas de su recorrida habitual, una señora en sillas de ruedas le hizo seña en la parada ubicada en la puerta principal del Hospital José Penna.

Esmeralda, como se llama la pasajera, intentó subir por la rampa del interno 51, pero no pudo. Estaba sola y su destino era Villa Harding Green. Sin pensarlo demasiado, el chofer bajó a auxiliar a la mujer, la alzó en brazos y la sentó en una de las butacas delanteras de la unidad.

“Cuando la levanté y empezamos a subir me abrazó como una madre, como una abuela, y te juro que se me aflojaron las piernas. Se acomodó en el asiento y empezó a llorar; fue emocionante, sentí como si había marcado el gol más importante de mi vida”, sostuvo el delantero que brilló con la 7 de Tiro en la espalda.