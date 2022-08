Los coaches de “La Voz” cambiaron de look y fueron tendencia

La Voz Argentina se va acercando a sus instancias finales y, en este sentido, este domingo comenzaron los knockouts, la etapa en la que cada team reducirá la cantidad de sus integrantes a la mitad: de 16 participantes, quedarán solo 8, aunque también cada coach tendrá la posibilidad de hacer dos robos. Lo cierto es que, como en cada nueva fase del certamen, los jurados renovaron sus looks y esto desató una ola de comentarios y de memes en las redes sociales, convirtiéndolos en tendencia en apenas minutos.

“¡Comienzan los knockouts y nos hemos cambiado de ropa! ¡Estamos muy distintos!”, comentó Marley apenas comenzada la emisión del ciclo de Telefe. Y, acto seguido, presentó a cada uno de los artistas, dando pie a que le muestren a la audiencia el look elegido para la ocasión. Lali Espósito fue la primera en dejar ver su vestuario, que consistía en un muy original vestido corto, de color negro. “Ideal para el frío”, bromeó el conductor. Luego, fue el turno de Mau y Ricky, quienes lucieron outfits muy coloridos. “Ustedes siguen en la onda Parchís, no pudieron salir de ahí”, observó el papá de Mirko. Y el marido de Stefi Rotiman replicó: “Dos cosas. Uno, estoy cag...de frío. Y dos, este año el presupuesto no alcanzaba para cambiarnos demasiado”.

Por su parte, Soledad Pastorutti deslumbró con un traje blanco, que abajo tenía un sugerente corpiño. “¡Diosa! ¡Está más buena que feriado puente!”, la halagó la ex Casi Ángeles. Por último, el anfitrión presentó a Ricardo Montaner con una divertida chicana: “Él ha sido enfermero y ahora vino vestido de vialidad”, frase que despertó las risas de todo el estudio. Es que el intérprete de “Castillo azul” llevaba puesto un particular traje de un color particularmente llamativo. “Para la etapa que viene podría ser salmón, ahora es fucsia. Es el mismo traje de las audiciones, pero teñido”, acotó divertido.

Mientras tanto, en las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. Aunque la mayoría de los internautas elogiaron los looks de las mujeres del jurado, no ocurrió lo mismo con los integrantes de la familia Montaner, que recibieron algunas burlas e ironías que se hicieron sentir con varios memes. De todas formas, tanto Ricardo como sus hijos fueron los primeros en reírse de la elección de sus propios vestuarios.

En esta etapa -en la que dos participantes de cada equipo se tienen que enfrentar, pero entonando distintas canciones-, el objetivo es que solo queden 40 en carrera. En esta emisión, el knockout de Ricardo (que contó con Alejandro Lerner como co-coach) lo ganó Elías Pardal, mientras que en el caso del de Lali (que sumó a Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia, como coach) la afortunada fue Emilia Soler. Por último, en el team del dúo venezolano (que sorprendió con la incorporación de FMK como coach), fue Octavio Muratore, y quedó pendiente para este lunes el primer knockout del equipo de Soledad. Una vez finalizada esta instancia, comenzarán los playoffs, que consisten en que los participantes se presentan individualmente en rondas por equipos para demostrar una vez más su talento. Los elegidos finalmente serán quienes pasen a la etapa final, que son los shows en vivo.