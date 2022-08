Contundente mensaje de Wanda tras el reencuentro con Icardi

Wanda Nara llegó hace horas a París, tras su paso por la Argentina y todos están pendientes de sus movimientos en redes sociales para saber cómo sigue la novela de su matrimonio con Mauro Icardi. En la mañana europea, sorprendió este domingo al revelar que estaba viajando a Ibiza. Si bien subió una foto de ella sola en el aeropuerto, el futbolista compartió dos postales de ellos juntos, como si nada hubiese pasado.

Durante la tarde del domingo, la empresaria volvió a usar su cuenta de Twitter y le envió un mensaje a todos, y tal a su costumbre volvió a sorprender. En un primer tuit publicó “a quien corresponda” y luego en otro posteo inmediatamente hizo un fuerte descargo sobre su situación personal.

No creo que sea importante mi estado civil, soy un poquito más que la mujer “De” , tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie . Si elijo estar con quien quiero estar es por Amor a mi Familia. Que vale muchísimo más que cualquier cosa. ❤️ — wan (@wandaicardi27) August 7, 2022

A quien corresponda 🫶 — wan (@wandaicardi27) August 7, 2022

Juntos a Ibiza

Más temprano, con varias postales desde el avión, el matrimonio respondió una vez más a los rumores de divorcio, tras el audio filtrado por una empleada infiel de la pareja. En las fotos, se mostraron juntos, en compañía de sus hijas, Francesca e Isabella.

“Necesito mejorar mi bronceado, regresando a Ibiza”, escribió Wanda Nara, junto a la postal en la que toma la foto desde la ventanilla del avión, en una de sus historias de Instagram. “Nos fuimos”, fue lo que publicó Mauro Icardi junto a la foto de ambos, en una publicación de su Feed. En otra historia, la empresaria sumó: “Ibiza con ellos”, en la foto en la que se ve al jugador del Paris Saint-Germain (PSG) junto a sus dos pequeñas hijas.

Durante su estadía en Buenos Aires trascendió un audio que Wanda le mandó a Carmen sobre el fin de su matrimonio con el jugador de fútbol: “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus hijas en Ibiza

“¿Te vas a ver con Mauro?”, le preguntó uno de los cronistas en el aeropuerto. “Me voy con mi familia...”, respondió Nara y manifestó que no iba a hablar de los rumores de separación de Icardi para evitar que “saquen una idea diferente” sobre lo que estaba pasando. Pero aclaró: “Con Mauro hablamos todo el tiempo”.

Luego, le consultaron sobre los audios que se filtraron de su empleada doméstica, quien se encarga de cuidar su casa de campo en Italia. Según trascendió en Intrusos (América), Carmen no estaba cobrando su salario y ni siquiera tenía plata para poder comer. “Me sorprende un montón, me parece rarísimo. Conmigo tiene otra relación, me parece raro todo lo que salió. No es verdad que no cobre (su salario)”, aclaró Wanda.