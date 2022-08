“Para saber lo que es amar / hay que perder la libertad / y para mí, eso no se llama amor” canta Joaquín Levinton al frente de Turf desde hace casi dos décadas. Sin embargo, sorprendió a todos en PH, Podemos Hablar (Telefé) cuando reveló una experiencia de su vida amorosa.

Pinchado por el conductor Andy Kusnetzoff, el músico confirmó que durante un año probó el poliamor, una experiencia de la que no se arrepiente y recuerda con mucho cariño. “Yo tenía tres novias oficiales. Fue una época muy linda de mi vida, la verdad”, aseguró sin vueltas.

“Al margen de lo que uno puede fantasear, había cosas re lindas. Como cuando nos lavábamos los dientes los cuatro. Las cosas cotidianas eran divertidas”, reveló ante la sorpresa de todos en el piso.

Cuando le pusieron la etiqueta del poliamor, él prefirió llamarlo “multiamor”, ya que las tres mujeres también construyeron un vinculo entre ellas. Además, confirmó que vivían todos juntos en la casa de él durante el año que duró la relación.

Eventualmente, surgieron los celos internos y eligieron separarse. Tras afirmar que no se arrepiente, destacó que fue muy lindo y que recomienda la experiencia.

Joaquín Levinton reveló su experiencia en el poliamor

“En esa época tenía varios amigos con los cuales pasábamos jornadas largas y hacíamos música, películas, de todo. Y entonces nos divertía ir a esos telos temáticos”, comenzó, a modo de introducción. Y continuó: “Cuestión que yo tenía una camioneta grande que se reclinaba y se hacía súper enorme atrás. Para poder llevar a todos, bajé los asientos, metí como a ocho personas y los tapé con una lona. Solamente tenía una compañera, parecía que éramos solo dos”.

“Pasamos, sacamos la lona y estuvimos 24 horas. Era divertido porque era grecorromano. Había caballos embalsamados, jacuzzi, una pileta circular en un espacio muy amplio. La pasamos bárbaro, hicimos todo lo que se pueda pensar. Al retirarme, ya estábamos bastante desprolijos, y los volví a tapar. Cuando salgo me miran y me preguntan ‘¿Qué hay abajo de la lona?’. Porque se veía un mocasín que se asomaba. Me los hicieron bajar y tuve que pagar una multa carísima. Fue tremenda vergüenza”, detalló sin poder controlar la risa.

Intrigado, el entrevistador quiso saber si eso coincidió con la época en la que tuvo tres novias y Levinton replicó que no, pero que ese año de poliamor lo recuerda con mucho cariño. “Yo tenía tres novias oficiales. Fue una época muy linda de mi vida, la verdad. Al margen de lo que uno puede fantasear, había cosas re lindas. Como cuando nos lavábamos los dientes los cuatro, las cosas cotidianas eran divertidas. Vivíamos todos juntos en mi casa y estuvimos un año”, manifestó, luego de aclarar que se trataba de “multiamor” en referencia a que las mujeres también se vinculaban entre ellas.

A pesar de que la relación terminó poco después de su primer aniversario y que, según explicó, los celos internos tuvieron que ver con las tensiones que se vivían dentro del hogar, aseguró que no se arrepiente de haberlo hecho. “Nos separamos, pero fue muy lindo, lo recomiendo”, aseveró a modo de cierre ante la mirada atenta y sorprendida de los demás invitados.