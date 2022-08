Los hinchas de Boca a la espera de Cavani

Poco les importó a los hinchas de Boca que sea domingo a primera hora. Lo único que quieren es ver a Edinson Cavani vestido con la camiseta xeneize. Es por eso que esta mañana, en medio de los rumores que indicaron su llegada al país antes, un buen número de simpatizantes se acercó hasta el aeropuerto para esperar al delantero.

Los simpatizantes tiñeron de azul y oro uno de los sectores del Aeroparque Jorge Newbery y desde hace ya varias horas se mantienen expectantes por la llegada del Matador, que se desvinculó de Manchester United y está con el pase en su poder. El pueblo bostero cruza los dedos para que se baje de algún avión y enfile directo hacia Bransen 805.

Lo cierto es que, más allá de las versiones que sostienen que viajará a Argentina en este cierre de la semana, lo cierto es que Cavani todavía no respondió a la propuesta deslizada por el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme y sigue descansando y recargando energías en Uruguay, más precisamente en Salto, su ciudad natal.

Aunque por el momento no hubo respuestas, sí las habrá en las próximas horas, ya que este lunes es la fecha límite para incorporar en el fútbol doméstico y el goleador charrúa deberá darle el “sí” o el “no” definitivo a Román.

La competencia de Boca: qué ofertas tiene Cavani para jugar en Europa

Más allá de las diferentes versiones que retumban a lo largo y ancho del planisferio, el oriundo de Salto tiene tres posibilidades concretas. La de Villarreal, club en el que Román dejó una huella insondable, es la que más lo seduce, ya que podría competir en La Liga, aunque por el momento las negociaciones están en pausa porque el Submarino Amarillo deberá liberar cupos para poder ficharlo debido al Fair Play financiero.

También aparecen en la lista de candidatos para contar con el uruguayo Borussia Dortmund de Alemania y un equipo de la MLS, aunque Boca es el Plan B si no se da lo de España.

Los detalles​: ¿Un deseo que se hace realidad?

​Había un tema de derechos de imagen y una cláusula de salida para junio de 2023 a resolver. independientemente de la cotización del dólar, crucial en la Argentina por el cepo y la falta de divisas. Y como se dilata la posibilidad del Villarreal, donde dirige Unai Emery -un técnico afín a Edi por su pasado en el PSG-, Boca pasó a ser prioridad. Hasta rechazó una oferta de Tigres de México.

Hace tiempo que Riquelme seduce a Cavani. “Román no me llamó cuando llegué a Manchester, hace algunos años que tengo contacto con él. Se comunicó para ponerse a la orden, para felicitarme, he tenido charlas con él, pero las cosas siempre estuvieron muy claras. Ellos me demostraron su interés y el deseo de estar en su club. Siempre lo aprecié. Fue real la posibilidad de que ellos me llevaran”, reconoció el jugador hace un año Con el pase en su poder, hubo dos situaciones que propiciaron el acercamiento a Boca.

Hace unos días, Alexis Papasán, amigo íntimo y ex representante de Cavani, estuvo en el predio de Ezeiza. Fue durante la renovación del contrato de Alan Varela, ya que el agente es socio en la agencia que se ocupa de los intereses del joven volante central.

Dos semanas antes, Walter Guglielmone, hermano y actual apoderado del jugador, viajó a la Argentina. Y no fue en plan de turismo. Allí habría tenido una charla profunda con el Consejo de Fútbol. Nadie lo confirmó y en Boca no quieren que la historia termine como la de Arturo Vidal, quien acordó su incorporación a Flamengo.

En el caso del arco, Sergio Romero almorzó con Riquelme porque tienen una gran amistad de los tiempos de las Selección. ¿O fue una presión para Agustín Rossi? Chiquito está en la carpeta, pero todavía no dio el “sí”, ya que evalúa ofertas de Europa. No obstante, las próximas horas serían determinantes.

“Cavani a Boca”: los hinchas se ilusionan y lo hicieron tendencia

La semana pasada, los fanáticos hicieron tendencia #CavaniABoca en Twitter para intentar acercar al uruguayo a la institución y reflejar la verdadera locura que sienten por él. Su llegada, claro está, no es tarea sencilla…