La Iglesia advirtió por la “inflación asfixiante” que hace “más inalcanzable el pan y genera miseria”

Mientras las organizaciones sociales cercanas al oficialismo se movilizan este domingo bajo la consigna "pan, paz y trabajo", la Iglesia envió un mensaje con un fuerte contenido político en la homilía por San Cayetano, puntado a la preocupación por la crisis y la suba de precios.

A través de la parábola del Buen Samaritano, el cardenal Mario Poli brindó la homilía donde expresó la preocupación de la Iglesia por la situación social, que afecta a los sectores más necesitados.

"El pan que alimenta nuestra vida y que diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante que padecemos y que genera miseria", expresó.

El cardenal Poli manifestó si inquietud por el aumento de personas que necesitan asistencia social para poder subsistir, en medio de la crisis económica.

"¿Cómo no pensar en la cantidad creciente de hermanos y hermanas que se acercan cotidianamente a los comedores, en los adultos mayores que no pueden comprar sus medicamentos, en las familias cuyos ingresos son cada vez más insignificantes? Como reza una canción: 'No es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan'", sentenció.

El cardenal pidió a los feligreces dejarse interpelar por la parábola de la Biblia, para "poner de manifiesto las actitudes solidarias y fraternas que nos permitan reconstruir esta Argentina que nos duele a todos".

Marcha por San Cayetano

En tanto, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el denominado "tridente de San Cayetano", se movilizan para reclamar al Gobierno por mayor asistencia.

Las organizaciones afines al oficialismo, pero que en el último tiempo han tenido un acercamiento a los sectores más duros de la Unidad de Piquetera, se movilizan este domingo como lo hacen cada año para la fecha que conmemora a San Cayetano.

Las columnas de militantes partieron temprano desde Liniers, donde se encuentra el santuario, y se espera que cerca de las 14 horas confluyan en Plaza de Mayo para realizar el acto central, donde se escucharán reclamos al Gobierno.

"Necesitamos que se suspenda el pago a la deuda del FMI y que esa guita se destine a políticas a favor de los que menos tienen, que la venimos sufriendo hace años", expresaron a través del comunicado que convocó a la movilización.

