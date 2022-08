¿Quiénes son los amigos PRO del "superministro" Massa?

“Yo no soy amiga de Massa como otros en Juntos por el Cambio”, dijo Patricia Bullrich el lunes 1° de agosto en una entrevista con Joaquín Morales Solá. La ex ministra de Seguridad no desperdicia oportunidad para lanzar dardos a su contrincante interno del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, que es íntimo amigo del flamante superministro de Economía.

Rodríguez Larreta y Sergio Massa se conocen desde la década del 90, cuando ambos eran jóvenes promesas de la política. Sus esposas eran también muy amigas, al punto de que la ex pareja de Rodríguez Larreta, Bárbara Diez, organizó el casamiento entre Massa y Malena Galmarini en 2001.

EL Jefe de Gobierno porteño acercó a Massa con María Eugenia Vidal en el 2015 para lograr una convivencia productiva para ambos espacios durante los años de Mauricio Macri. Incluso, al principio de la gestión, Massa fue un aliado fundamental del macrismo. Por aquellos años la convivencia con Vidal fue tan positiva que el presidente de la Cámara de Diputados Bonaerense era Jorge Sarghini, un hombre de Massa.

Cuando Massa se peleó con Macri, que lo apodó “Ventajita” por su apoyo siempre condicionado, Vidal también tomó distancia. Federico Salvai, el jefe de Gabinete de la entonces gobernadora, empezó a tejer acuerdos con Martín Insaurralde, algo que al tigrense no le gustó y la alianza provincial se cayó. La guerra sigue hasta hoy. A tal punto que Vidal en algún momento amenazó con quitarle la Presidencia de Diputados al Gobierno. Massa, a modo de correctivo, en el reparto de oficinas de Diputados le dio una que está en obra y, por cuestiones que se desconocen, los trabajadores van muy lentos con las reparaciones. Vidal todavía no pudo ocupar su oficina.

En Juntos por el Cambio la lista de amigos de Massa es larga y antiquísima. Con Cristian Ritondo los une una relación que supera las dos décadas. Lo mismo con Emilio Monzó, con quien compartió militancia en la UCeDé, donde también conoció a Carlos Maslatón, quien celebró a través de Twitter su llegada al Ministerio de Economía y además deslizó que Massa había bancado la campaña de Javier Milei en el 2021.

A través de Monzó trabó una buena relación con el ex diputado Nicolás Massot, que hoy es concejal en Tigre. Allí, en el distrito de los Massa-Galmarini, hoy gobierna Julio Zamora, quien suele quejarse de que el massismo, para trabar proyectos en el Concejo Deliberante, suele hacer un doble juego con Massot: los massistas se abstienen y Massot trabaja en contra. Es el costo que paga Zamora por separarse de su ex jefe.