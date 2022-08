San Martín cayó derrotado ante San Telmo

San Telmo superó por la mínima diferencia a San Martín de Tucumán en el partido que jugaron por la fecha 28 del de Primera Nacional 2022. El local hizo el único gol del partido a los 8 minutos del segundo tiempo, por medio de Rodrigo González. Después de tomar la pelota sobre la izquierda, el defensor remató al arco desde su propio campo y venció al arquero con un fantástico gol para el recuerdo.

El entrenador de San Telmo, Fabián Lisa, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Luis Ardente en el arco; Rodrigo González, Damián Toledo, Leandro Hertel y Ángel Villagra en la línea defensiva; Ramiro Luna, Ramiro López, Juan Manuel Requena, Jonathan Cañete y Gianluca Pugliese en el medio; y Juan Cruz Zurbriggen en el ataque. Por su parte, los elegidos por Pablo De Muner salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Nicolás Carrizo bajo los tres palos; Nicolás Sansotre, Hernán Pellerano, Hernán Lópes y Lucas Diarte en defensa; Rodrigo Herrera, Federico Jourdan, Valentín Larralde, Gustavo Abregú y Brian Andrada en la mitad de cancha; y Juan Bautista Miritello en la delantera.

Resumen

Luego de un insulso empate de local ante Chaco for Ever, San Martín había viajado hasta la "isla Maciel", en Buenos Aires, para tratar de conseguir tres puntos que lo mantengan cerca de Belgrano y por encima de Instituto.

No pudo ser. Cayó por 1 a 0 contra San Telmo, que hasta este partido pujaba por escapar de los últimos puestos de la tabla. El gol lo marcó Rodrigo González, a los 9' del complemento.



El "Santo" había sido levemente superior al local, durante algunos pasajes del primer tiempo. Sobre el final del partido, también inclinó la cancha a su favor. No obstante, en ningún momento llegó con verdadero peligro al área rival.

El "Santo" tenía la misión de conseguir tres puntos clave que le permitan mantenerse entre los equipos que luchan por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Con la derrota se cortó una racha de 14 partidos sin que San Martín conozca la derrota.

Con este resultado, San Martín no logra descontarle puntos a Belgrano y si Instituto suma mañana, lo relegará al tercer lugar.

El próximo partido será el domingo 14 a las 17.40 en el estadio de La Ciudadela ante Gimnasia de Mendoza.