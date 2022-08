Según una encuesta realizada por el sitio italiano de citas ExtraConiugali.com, Wanda Nara es una de las mujeres más deseadas por los italianos. El portal de citas ha elaborado un ranking con las mujeres más codiciadas y fascinantes del verano 2022.

Wanda Nara registra el 90% de los votos. En el podio también figuran la modelo y actriz checa de nacionalidad italiana Alena Šeredová, con el 85%, y la actriz estadounidense Kristen Stewart, que obtuvo el 82%. En el quinto puesto hay otra argentina, Cecilia Rodríguez, hermana de la modelo famosísima en Italia Belén Rodríguez, que conquista el 78%.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_nara)

Wanda es conocida en Italia por ser la ex columnista vip de Gran Hermano y por su llamativo estilo de vida. Recientemente la empresaria hizo un viaje a Ibiza junto a su hermana, Zaira, donde se mostró en fotos muy sensuales y posando en traje de baño.

“Este año, las ganas de entretenerse de los italianos están más altas que nunca y fueron las celebrities más presentes en los medios y en las redes sociales las que más los atrajeron”, asegura el sitio.

Wanda Nara sin filtros ni retoques: fue sorprendida en Ibiza con una bikini retro

Wanda Nara no para de compartir en sus redes cada momento de sus vacaciones en Ibiza y los medios siguen de cerca todos sus pasos. Hace unos días, los paparazzis la captaron en topless entre las olas y ahora volvieron a fotografiarla en un momento de relax en la arena junto a su hija mayor, Francesca Icardi, y su amigo y estilista Kennys Palacios.

¿Los looks? ? Wanda dejó atrás las microbikinis y optó por un modelo de dos piezas con corpiño triangular y culotte tiro alto, de base negra y con estampado de estrellas verdes. Como complementos sumó una gorra negra con el dibujo de un osito, uno de sus accesorios favoritos, y antejos de sol negros.

Polémico audio

Durante su estadía en Buenos Aires trascendió un audio que Wanda le mandó a Carmen sobre el fin de su matrimonio con el jugador de fútbol: “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

“¿Te vas a ver con Mauro?”, le preguntó uno de los cronistas en el aeropuerto. “Me voy con mi familia...”, respondió Nara y manifestó que no iba a hablar de los rumores de separación de Icardi para evitar que “saquen una idea diferente” sobre lo que estaba pasando. Pero aclaró: “Con Mauro hablamos todo el tiempo”.

Luego, le consultaron sobre los audios que se filtraron de su empleada doméstica, quien se encarga de cuidar su casa de campo en Italia. Según trascendió en Intrusos (América), Carmen no estaba cobrando su salario y ni siquiera tenía plata para poder comer. “Me sorprende un montón, me parece rarísimo. Conmigo tiene otra relación, me parece raro todo lo que salió. No es verdad que no cobre (su salario)”, aclaró Wanda.

Además, la empresaria explicó: “Me duele lo que dicen, yo tengo un montón de gente que trabaja para mí, sobre todo con ella que tenía una relación casi familiar. Es una traición más. Tenemos mucha gente que trabaja para nosotros y están todos en buenas condiciones. Tampoco soy yo quien se encarga de todos los empleados, tengo una secretaria. Lo primero que hice fue hablar y comunicar el deseo de ella de volver, automáticamente se le sacó un pasaje. Me dijo que estaba muy angustiada por los medios y lo que estaba pasando”.