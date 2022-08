Los famosos que cantaron y bailaron con Ricardo Arjona

Ricardo Arjona presentó su primer show en la Argentina ayer por la noche y los famosos no faltaron a la cita. Es así como pudimos ver a muchas celebridades nacionales disfrutar del espectáculo que el músico guatemalteco brindó en Buenos Aires, de Guido Kaczka a Claudia Villafañe.

“La Tata” no se perdió nada del concierto, y desde la segunda fila cantó y alentó al intérprete de “Mujeres”. Asistió al evento acompañada por algunas amigas, que también se mostraron muy felices.

El tatuaje de la primera noche en Buenos Aires. pic.twitter.com/Dz47QLnvTk — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) August 6, 2022

Otros de los que dijeron presente en el recital fueron Guido Kaczka y su mujer Soledad Rodríguez. La pareja vivió una salida romántica y posaron sonrientes para las cámaras. En la tercera fila del evento estuvieron Sebastián Battaglia junto a su esposa.

En el marco de su gira “Blanco y Negro Tour”, Arjona aprovechó para repasar su repertorio, desde los temas más antiguos como “El Problema”, hasta “Hongos”, lo más nuevo. Así, los fanáticos deliraron al ritmo de “Cuando”, “Señora de las Cuatro Décadas”, “Historia de Taxi”, “Dime Que No” y “Acompáñame a Estar Solo”, entre otros.

Durante el show, el cantante se mostró muy íntimo con sus seguidores, habló sobre su deseo de volver a tocar tras la pandemia e incluso contó detalles sobre su cuarentena. Para despedirse, entonó “Mujeres” luciendo la camiseta de la Argentina.

Los shows de Ricardo Arjona en la Argentina

El 5 de agosto se llevó adelante el primero de los siete shows que tiene Ricardo Arjona dará en nuestro país. Todos tendrán lugar en el Movistar Arena con localidades completamente agotadas. Las próximas fechas serán el 6, 7, 10, 18, 19 y 20 de agosto.

Blanco y Negro Tour

El cantautor presenta su Blanco y Negro Tour, que engloba el proyecto más emblemático de su carrera. Blanco fue presentado en 2020 y tuvo un éxito rotundo, pero dispuesto a sorprender a sus fanáticos, el Arjona decidió presentar Negro de a poco: desde 8 de octubre de 2021 se encargó de mostrarle a su público un tema nuevo por semana hasta que, finalmente, el 3 de diciembre sale el álbum completo con seis temas estrenos que completan el disco.

El álbum doble fue grabado nada menos que en los históricos estudios Abbey Road de Londres y en su creación, el artista se vio atravesado por la situación sanitaria mundial, que lo llevó a hacer cambios hasta alcanzar lo que tanto estaba buscando. "Allá fuera se venden viaje de 13 minutos al espacio, yo llevo dos años volando en el mío. Este espacio que no tiene color y tampoco perdona con el tiempo. Cuando creí que estaba todo listo, una pandemia detuvo el tiempo", explicó en un video que grabó especialmente para sus fanáticos. Y agregó: "Siete canciones aparecieron y algo me dice que la historia del disco Negro estaba escrita para no salir como lo iba a hacer. Hoy es el disco que siempre fue pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon en los últimos años".

El anuncio de gira mundial revolucionó a sus fanáticos. Con todos los shows agotados en España, Arjona suma además contundentes soldouts en New York, Boston, Miami, Puerto Rico, Orlando, tres conciertos en Chile; 4en Argentina, y nuevas fechas en Londres, París, Zurich, Colonia, Roma, Milán, New York, Miami, Puerto Rico, Santiago de Chile, Buenos Aires, San Antonio, Atlantic City, Tampa y Fort Myers.