Murió un nene que estaba en coma tras un reto en TikTok

Tras cinco meses de internación, murió Archie Battersbee, el niño de 12 años que fue encontrrado inconsciente por sus padres en su casa tras realizar un reto viral de internet. El caso tomó mayor relevancia en las últimas semanas luego de que el Tribunal Superior británico autorizara la desconexión del menor ya que los médicos que lo trataban aseguraron que no tenía posibilidades de recuperarse, lo que derivó en una disputa legal con la familia.

La información la dio a conocer en la mañana de su madre, Hollie Dance, en las puertas del hospital Royal London. “Archie murió hoy pasadas las 12:15 p.m (hora de Londres). Tan sólo quiero decir que soy la mamá más orgullosa del mundo de un niño tan hermoso. Peleó hasta el último momento”.

El caso Archie Battersbee tomó fuerte transcendencia mediática el pasado 7 de abril. Su madre lo encontró inconsciente en su casa ubicada en el condado de Essex, con soga atada alrededor de su cabeza. Las primeras hipótesis señalaron que podría haberse tratado de un reto viral a través de la red social Tik-Tok. La lesión fue irreversible y el menor quedó en coma hasta su fallecimiento.

La polémica autorización de la jueza para desconectarlo

El Tribunal Superior británico había autorizado a mediados de junio la desconexión del niño de 12 años con muerte cerebral en medio de una disputa legal entre su familia y los médicos que lo tratan, quienes aseguraron que no tenía posibilidades de recuperarse.

La jueza, Emma Arbuthnot, sentenció que el niño tenía daño cerebral irreversible según confirmaron los médicos, y autorizó a los profesionales del hospital a desconectar el respirador mecánico del niño, no seguir con la administración de medicamentos y no intentar ninguna reanimación cardíaca o pulmonar.

“Encuentro que Archie murió al mediodía del 31 de mayo de 2022, poco después de que se hicieran las resonancias magnéticas ese día. Creo que se ha establecido de manera concluyente el cese irreversible de la función del tronco encefálico”, había escrito por entonces en su sentencia.

“Doy permiso a los profesionales médicos del Royal London Hospital para cesar la respiración asistida a Archie Battersbee; extubarle; cesar la administración de medicamentos y no intentar ninguna reanimación cardíaca o pulmonar cuando cese la potencia cardíaca o cesen los esfuerzos respiratorios”, continuó la jueza.

En el escrito, la magistrada concluyó: “Si continúa con ventilación mecánica, el desenlace probable es la muerte repentina y las perspectivas de recuperación son nulas. No encuentra placer en la vida y su daño cerebral es irrecuperable”.

Los padres de Archie Battersbee apelaron la medida

Hollie Dance y Paul Battersbee, padres del joven, apelaron la medida ya que sostenían que el corazón de su hijo continuaba latiendo y querían que el tratamiento continuara.

Hollie había asegurado que estaba “extremadamente decepcionada” por la decisión de la jueza y reafirmaba que no renunciará a su hijo: “Me siento asqueada de que el hospital y la jueza no hayan tenido en cuenta los deseos de la familia. No creo que se le haya dado a Archie el tiempo suficiente. Su corazón todavía late, me ha apretado la mano y, como madre, sé que él todavía está ahí”.