Compañero del típico mate uruguayo, un termo celeste llamado “Botija” fue votado por los hinchas para convertirse en la mascota oficial de la selección charrúa en el Mundial Qatar 2022.

Así lo informó la Asociación Uruguaya de Fútbol, que destacó que la votación entre las cinco competidoras culminó con éxito. “El ganador final de la elección de la mascota de las selecciones uruguayas en dos instancias es el simpático y compañero Botija”, informó la AUF en sus redes.

“En la etapa final, Botija se impuso con un 51% de los votos superando ampliamente a sus oponentes, de esta manera se convierte en la nueva mascota celeste para acompañar los seleccionados uruguayos de fútbol en los próximos eventos”, agregó la Asociación en un comunicado.

Botija, la nueva mascota de Uruguay





Mensajes de aliento como “Aguante Botija” o “Grande Botija”, acompañaron el favoritismo de esta mascota no convencional -por distinguirse de los clásicos animales-, que ganó el apoyo de los uruguayos, quienes volcaron en las redes sociales sus mensajes.

“Botija”, un termo “humilde y con garra charrúa” que habita en la casa de los uruguayos, es celeste -como la camiseta de la selección-, y lleva calcomanías que reflejan “la cultura” del país.

Estar “siempre actualizado” es una de sus costumbres y va acompañado de un pequeño mate, la bebida típica que explica por qué los uruguayos cargan a menudo con un termo de agua como Botija bajo el brazo.

Uruguay busca mascota para sus seleccionados de fútbol



En Qatar, Uruguay estará en el Grupo H con Portugal, Ghana y Corea del Sur. Allí la Celeste hará su debut el 24 de noviembre frente a los asiáticos.

Charly Batista, el jugador que más rápido fue expulsado en la historia de los Mundiales: “No paraba de llorar”

El uruguayo tiene 60 años y hace 36 vivió un momento que hasta hoy es histórico. Su trayectoria, el relato de la jugada que no olvida y su decisión de radicarse en la Argentina.

José Alberto Batista (60) vive muy tranquilo. Querer ubicarlo como José es una quimera porque su DNI certifica ese nombre, pero para quien lo conoce es “Charly”, apodo que adoptó desde pequeño por ser parecido a uno de sus primos.

Entonces, vamos. “Charly” Batista fue uno de los mejores jugadores uruguayos que pasaron por el fútbol argentino. Ejercía de marcador de punta derecho con excelente proyección, buena marca e impresionante remate de media y larga distancia. De hecho, esta última característica es su marca registrada. Padecida por notables como el Pato Fillol y Navarro Montoya.

Este hombre nacido en el barrio Cementerio, Colonia de Sacramento, el 6 de marzo de 1962, se formó como jugador en Sarandí, un pequeño club en donde surgieron Gilmar Villagrán y Daniel “El Pollo” Vidal, para luego tomar trascendencia con las camisetas de Cerro y Peñarol, en el fútbol charrúa.

El año 1985 fue determinante para la carrera del lateral oriental. La historia cuenta que un modesto Deportivo Español había ascendido a Primera División, y tanto la dupla técnica formada por Oscar López y Oscar Cavallero, acompañados por el polémico presidente Francisco Ríos Seoane viajaron a Montevideo para ver un partido de Central Español.

La intención era observar al delantero Daniel Fabio Andrada, pero tanto la dupla como el empresario gastronómico quedaron impresionados con el lateral que tenía todos los condimentos para reforzar al equipo del Bajo Flores.

“Charly” lo tiene muy presente. “Nos encontramos en el hotel Columbia de Montevideo. Estaban los tres representantes de Español. Yo no tenía idea de lo que era ese equipo. Ellos me decían que era un club ordenado y cumplidor y no me defraudaron. Nos contrataron junto a Andrada, que luego se fue a Banfield”, recordó de aquello.

José Batista cambió Deportivo Español por Peñarol y al poco tiempo logró un gran reconocimiento en el fútbol argentino. Ese equipo se hizo fuerte en defensa con Catalano en el arco y con una defensa granítica formada por Batista, Segovia, Luongo y Zanetti u Ojeda.

Además, el equipo “Gallego” contaba con su as de espadas: “El Puma” José Luis Rodríguez.

Español, recientemente ascendido a Primera, le peleó el campeonato al River del “Bambino” Veira, quien luego sería campeón de América e Intercontinental.

“Charly” siente mucho orgullo por el respeto que se ganó en Argentina. El uruguayo decidió junto a su esposa, Silvia, y sus hijas Dominique y Estefanía, quedarse a vivir en Buenos Aires.

El oriental disfruta de la naturaleza de Parque Chacabuco, donde los vecinos lo suelen ver mientras pasea a su mascota, Apolo. Vive de algunas inversiones inmobiliarias y hace siete años trabaja como entrenador de varios equipos en el Country Campo Chico. “Charly” los entrena todos los miércoles y se pone el buzo de técnico los sábados y domingos en el torneo Super Maxi.

Su alto nivel en Deportivo Español lo llevó a ser convocado a la selección uruguaya por el técnico Omar Borrás. Batista fue clave en las Eliminatorias rumbo a México 86 con aquel gol de tiro libre en el Centenario al “Condor” Roberto Rojas. Ese partido contra Chile del 15 de abril de 1985 fue fundamental para meter a la “Celeste” en el Mundial.