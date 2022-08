El fenómeno Rusherking: que se esconde detrás de su nombre

Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, nació el 22 de mayo de 2000 en Santiago del Estero. Sus primeros pasos fueron en las competencias de freestyle, para las que se inventó un enigmático nombre. Más tarde, se convenció de que quería dedicarse a la música y viajó a Buenos Aires para cumplir su sueño.

En un principio, el camino no fue fácil: falta de recursos, baja repercusión de sus canciones y hasta depresión con ataques de ansiedad. Poco a poco, se hizo un lugar en la industria musical hasta convertirse en uno de los artistas argentinos de mayor exposición en la escena del trap, aunque no tiene miedo en incursionar en otros géneros.

En los últimos meses, no solo fue noticia por el éxito de sus canciones, sino también por el mediático romance que comenzó con Eugenia “La China” Suárez. Ambos conformaron una inesperada pareja que está en boca de todos y que cada vez se afianza más.

Rusherking: del sótano de una peluquería al éxito musical



En Santiago del Estero, siempre soñó con triunfas en la música. Con la ayuda de su papá, que sacó un préstamo, compró un home studio no solo para producir sus propias canciones, sino también para que otros artistas grabaran en su casi. De esa manera, juntaba plata para invertir en su carrera.

Rusherking es uno de los máximos referentes de la escena del trap argentino.



Sin embargo, sabía que debía viajar a Buenos Aires para impulsar su carrera como artista. Cuando compuso una canción que creyó que tenía potencial para viralizarse, se trasladó a la Capital Federal para grabarla. “Vine con tres amigos. Nos quedamos sin plata y estuvimos dos días en un hostel que era la perdición. Después estuvimos un tiempo en el sótano de una peluquería, hasta que conseguimos plata para volver”, contó.

Apenas estuvo cuatro meses en su ciudad natal, hasta que regresó a Buenos Aires. Esta vez, fue definitivo. No obstante, su carrera aún no había despegado, por lo que debió afrontar varios obstáculos.

“El primer un año fue difícil, lejos de las amistades y la familia. Yo le decía a mi mamá que estaba saliendo todo bien pero no tenía ni plata para comer. No le podía decir ‘no tengo nada’, porque me llevaba de los pelos a Santiago”, recordó en una entrevista en el canal de YouTube de la Caja Negra, de Filo News.

Y continuó: “Muchas veces me planteé volver, pero siempre había personas o cosas que me ataban, que me hacían pensar en no irme porque yo confiaba en lo que estaba haciendo, nada más que no tenía la visibilidad”.

La primera canción con la que logró repercusión fue Ya no me extrañas, en colaboración con Luck Ra, que fue lanzada en 2019 y que ahora reúne 14 millones de reproducciones. Su primer gran hit llegó en agosto de 2020, cuando lanzó junto a Tiago PZK el tema Cerca de Ti, que ahora tiene casi 40 millones de visualizaciones.

Lerner y Rusherking, en una pausa del rodaje del video de "Después de ti"





Apenas tres meses después, difundió Confiésalo, en duo con su pareja de ese momento, nada más y nada menos que María Becerra. Para entonces, Rusherking ya era uno de los artistas argentinos de mayor fama en la escena del trap. Más tarde llegaron canciones junto a referentes de la talla de Duki, Emilia Mernes, Lit Killah, Khea, FMK y hasta Alejandro Lerner.

Rusherking: el significado de su nombre



Según el propio Rusherking se encargó de revelar, su apodo lo creó él mismo y, para hacerlo, se inspiró en uno de los juegos de disparos más populares en el mundo de los eSports. “Viene por los jueguitos. De chiquito jugaba al Counter Strike, y me decían Rusher todo el tiempo, me quedó en la cabeza, y en la primera competencia de freestyle en la que me anoté, me puse Rusher”, contó.

Además, explicó que significa el término “rusher”: “Se usa en todos los juegos ese adjetivo, pero yo me lo puse por el Counter. Es cuando vas rápido a la jugada, cuando comprás el arma y vas a matar a todos. Eso es un Rusher y después le agregué el King”. Y recordó: “Jugaba mucho al Counter de pibe en Santiago del Estero. Volvía de la escuela y jugaba todo el día”.

El mediático romance entre Rusherking y la China Suárez



La confirmación del mediático romance llegó por parte de Rusherking, que fue interceptado por un periodista y soltó una frase que se viralizó de inmediato: “Me fui mundial”. “Era algo que no pensaba que me iba a pasar y se interpretó de 10 mil formas, fue para cualquier lado, menos para el significado que yo quería”, señaló.

China Suárez y Rusherking llevan dos meses de amor



Acto seguido, se encargó de dejar en claro el verdadero significado de la frase: “Es cuando la rompés con algo, cuando te pasa algo y decís: ‘me fui mundial’. Cuando me entrevistó este chabón, dije eso porque la realidad es que conocí a una mujer increíble. No podía creer que me estuviera pasando eso, que una mujer así me diera bola a mí”.

Desde entonces, la China Suárez y el jóven músico se muestran juntos en todos lados. Comparten comidas, recitales, salidas a boliches, juntadas con amigos y momentos a solas. En una de sus últimas aventuras, viajaron juntos a Estados Unidos, para conocer Disney junto a los tres hijos de la modelo.