Agenda deportiva a pleno con Los Pumas, Atlético y más

El inicio del fin de semana viene con la puesta en marcha de tres ligas europeas poderosas y la continuidad de la argentina en este sábado 6 de agosto. La Premier League, Ligue 1 y Bundesliga, entre otras, ya disputaron sus primeros partidos el viernes, pero este sábado se verá la acción completa del resto de la primera fecha de algunas de las principales ligas europeas. Como plato fuerte está el inicio de la segunda campaña de Lionel Messi en PSG, en el que visitará a Clermont desde las 16, además de los debuts de Liverpool, que jugará con el recién ascendido Fulham, y Chelsea, que viajará a Goodison Park para medirse con Everton.

La acción también continúa en la Liga Profesional, en la que se disputará la fecha 12. El líder Atlético Tucumán abrirá la jornada a las 13, con su visita a Arsenal en Sarandí, con el objetivo de mantener la distancia con Gimnasia y Argentinos, que enfrentará a Talleres en Córdoba a las 18 en la pantalla de ESPN Premium. En lo que concierne a los grandes, Racing chocará contra Barracas Central y Boca hará lo propio de local frente a Platense.

En el ámbito del rugby, los reflectores estarán en el comienzo del Rugby Championship, en particular el debut de Michael Cheika a cargo de los Pumas en la competencia. La selección argentina, que viene de una muy positiva serie en el país contra Escocia, harán su presentación contra los Wallabies, después de que jueguen también los Springboks contra los All Blacks.

Dato de color fue la bomba del capitán de los Wallabies, Michael Hooper, quien horas antes del encuentro anunció: “No estoy mentalmente para jugar. Voy a ser perjudicial para el equipo. Me vuelvo a Australia. Tengo la máxima confianza en que podrán ganar los tests contra Argentina sin mi”, les manifestó, palabras más, palabras menos. Ninguno vio venir la decisión. Es más, se destacó, puertas adentro, la seriedad y el profesionalmente con el que Hooper se desempeñó durante toda la semana de preparación para el debut.

Toda la agenda para ver en televisión

Liga Profesional

13 Arsenal vs. Atlético Tucumán. TNT Sports

15 Barracas Central vs. Racing. ESPN Premium

18 Talleres vs. Argentinos Juniors. ESPN Premium

18 Unión vs. Vélez. TNT Sports

21 Boca vs. Platense. ESPN Premium

Premier League

8.30 Fulham vs. Liverpool. ESPN

11 Leeds United vs. Wolverhampton. ESPN

11 Bournemouth vs. Aston Villa. Star+

11 Newcastle vs. Nottingham Forest. Star+

11 Tottenham vs. Southampton. Star+

13.30 Everton vs. Chelsea. ESPN

Bundesliga

10.30 Augsburg vs. Freiburg. Star+

10.30 Bochum vs. Mainz. Star+

10.30 Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim. Star+

10.30 Union Berlin vs. Hertha Berlin. Star+

10.30 Wolfsburg vs. Werder Bremen. Star+

13.30 Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen. Star+

Ligue 1

12 Strasbourg vs. Mónaco. ESPN3

16 Clermont vs. PSG. ESPN

Eredivisie

11.30 Fortuna Sittard vs. Ajax. ESPN Extra

15 PSV vs. Emmen. Star+

Primera Nacional

13 San Telmo vs. San Martín de Tucumán. TyC Sports

16.30 Estudiantes (BA) vs. Brown (PM). TyC Sports

Rugby Championship

12 Sudáfrica vs. Nueva Zelanda. ESPN2

15 Argentina vs. Australia. ESPN2

Fuente: La Nación