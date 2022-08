No importa qué tan nuevo, moderno o poderoso sea tu celular: sin un buen paquete de aplicaciones no podrás hacer mucho más que hablar por teléfono, sacar fotos, navegar por Internet y participar en redes sociales.

Por eso, es importante contar con apps que te permitan sacarle el máximo jugo a tu smartphone, ya sea que lo uses para trabajar, estudiar, jugar o comunicarte con tus contactos.

Esta es una lista de aplicaciones para aprovechar tu celular que te prometemos te van a cambiar la vida.

10 aplicaciones imprescindibles para exprimir tu celular al máximo

Snapseed

La lista de app imprescindibles no podría comenzar con otra herramienta que no sea Snapseed. El editor de fotografía de Google, además de ser gratis, es uno de los más completos que podrás encontrar en todo el PlayStore. Es fácil y rápido de usar, cuenta con todo tipo de herramientas y opciones que te permitirán modificar tus fotos, recortarlas, mejorarlas y agregarle efectos y filtros profesionales en segundos y con solo deslizar el dedo por la pantalla.



Snapseed, el editor de fotos de Google. (Foto: Captura PlayStore/Snapseed)

Sticker Maker

Sorprendé a tus amigos y contactos de WhatsApp con tus propios stickers. Con esta app podrás crear una colección de memes a partir de imágenes y fotos que tengas en tu galería. Tiene opciones para recortar las imágenes, agregarles un borde y añadirle texto. Luego se agregan a un paquete y ya están listos para compartir.



Files

Todo smartphone debería tener un explorador de archivos que sea capaz de gestionar de manera rápida y cómoda todo tu contenido. Estos programas generalmente ya vienen instalados y sus funcionalidades dependen de la marca que fabrica el celular. Sin embargo, ninguno supera a Files, de Google: te permite ordenar tus archivos por tamaño, separar las imágenes y administrar tus fotos y videos con solo un toque.



Telegram o Signal

Son las dos mejores alternativas a WhatsApp. Replican todas las funciones que tiene la aplicación de mensajería de Meta y le agregan otras acciones como editar mensajes, crear grupos geolocalizados o conversaciones secretas.

Ambas se destacan también por no compartir los datos de sus usuarios con terceros, ni utilizarlos para ofrecer publicidad personalizada.

Notion o Evernote

Son dos excelentes aplicaciones que aumentarán tu productividad. Sirven para escribir notas, recordatorios, armar listas, calendarios, agendas y básicamente todo lo que se te pueda ocurrir. Lo mejor es que cada uno le puede dar la utilidad que necesite: se pueden crear páginas, dividirlas por temas, agregarles títulos, fotos y mucho más. Tu imaginación es el límite de estas aplicaciones. Por último, no solo sincroniza la información entre tu celular y la aplicación de escritorio para la computadora, sino que también permite compartir todo lo que hagas con otra persona que también tendrá acceso para editar.





Post it o Keep

Ambas son versiones más simples de anotadores. Post it es la versión digital de las populares notitas autoadhesivas. Con ella podrás crear pequeños ayudamemorias y armar esquemas de notas de la manera que más te guste. También podrás subir fotos y la app se encargará de convertirlas en pequeños cartelitos. Keep, el anotador de Google, permite agregar notas y listas en un segundo: está diseñada para escribir notas cortas y rápidas, como un número de teléfono, una dirección, o el pedido de gustos de empanadas en una juntada con amigos.



Rabit

Rabit es una simpática aplicación gratuita que te ayuda a adquirir hábitos y cumplir con diferentes tareas, como por ejemplo limpiar tu casa, hacer la cama, tomar agua, hacer ejercicio, meditar o leer. Permite seleccionar acciones de acuerdo a diferentes temáticas (salud, tareas del hogar, productividad, etc) y especificar todo tipo de detalles: cantidad de horas, días de la semana, etc. A medida que vayas cumpliendo con tu tarea, se irá regando una planta y podrás analizar tu progreso.



Storyart

Si ya te cansaste de subir siempre las mismas historias a Instagram, Storyart te regala decenas de plantillas para darle un toque original a tus publicaciones. Hay minimalistas, temáticas, con marcos, animadas, con texto editable y mucho más. Algunas de estas plantillas hay que pagarlas pero la mayoría son gratuitas. Es solo cuestión de navegar por la aplicación y encontrar la que más te sirva para tus Stories.



Carga SUBE

Aplicación fundamental que te permite cargar tu SUBE 100% desde tu celular. Sirve solo para los smartphones que poseen tecnología NFC -casi todos los modelos de los últimos cuatro años ya la tienen- y ofrece la ventaja que funciona las 24 horas, los siete días de la semana, por lo que si te quedaste sin saldo, no tendrás que salir a buscar un kiosko o estación de carga para poder usarla.



Su funcionamiento es sencillo: desde Mercado Pago, Ualá, Naranja X y otras opciones de pago deberás cargarle saldo. Luego, en la app seleccionás Acreditar carga. Con el modo NFC activado en el celular apoyás la tarjeta SUBE, y listo. Además, desde la app podés consultar tu saldo, último viaje y movimientos.

Mi Argentina

La app oficial Mi Argentina reúne de manera digital todos tus documentos: DNI, Certificado de vacunación Covid-19, CUIL, Licencia de conducir, Cédula verde o azul de tus vehículos, Seguros médicos. Es fácil de utilizar y te puede sacar de un apuro en caso de que te hayas olvidado tu billetera.