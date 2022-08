Marcha atrás con la declaración Mapuche del Volcán Lanín

El Gobierno dio marcha atrás y anunció que derogará la ley que declaró al Volcán Lanín sitio sagrado mapuche, según confirmó la administración de Parques Nacionales a través de un comunicado publicado este viernes.

La rectificación llega luego de la polémica generada por la polémica decisión tomada el pasado miércoles por Parques Nacionales, una "intromisión" según sostuvo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Es que según la resolución 484 del directorio de la administración de Parques Nacionales, se reconoce al "Volcán Lanín-Pijan Mawiza" como Sitio Natural Sagrado del Pueblo Mapuche en el Parque Nacional Lanín, entendiéndose como sitio sagrado a "aquellos lugares, áreas de agua o tierra que tienen especial significado espiritual para los pueblos y comunidades".

Se trata de un reclamo que vienen realizando desde hace mucho tiempo las comunidades mapuches de Neuquén. Sin embargo, desde el gobierno neuquino salieron a repudiar rápidamente la medida.

"Vamos a iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes, porque es un acto ilegitimo e ilegal", subrayó Gutiérrez y consideró que se trata de "un atropello a las autonomías provinciales".

Además, el mandatario calificó la decisión como "un acto más de centralismo" y argumentó: "El Lanín es un símbolo de la identidad neuquina, es de todos los neuquinos y neuquinas. Forma parte de nuestra geografía e identidad cultural. Está en nuestro escudo provincial, himno provincial y nuestra bandera".

Este viernes, horas antes de la rectificación por parte de Nación, el fiscal de Estado de la provincia de Neuquén, Raúl Gaitán, había adelantado que la intención era presentar una cautelar y llevar el caso a la Corte Suprema.

"Es una norma que no cumple lo mínimo para analizar si es correcta. No tiene fundamentos, cuando la leímos junto a sus considerandos tratamos de ver en qué se fundo la gente para tomar esa razón. No hay ningún estudio. Ningún trabajo de campo. Nada", cerró categóricamente.

La marcha atrás

Ante ese posible foco de conflicto, desde el gobierno nacional dieron marcha atrás. Este viernes, desde Parques Nacionales anunciaron que derogan la medida del miércoles y que armarán una mesa de trabajo junto a la provincia y los pueblos originarios.

"La Administración de Parques Nacionales manifiesta la intención de continuar con la gestión conjunta y de procesos participativos, de manera federal, con todas las jurisdicciones en las que se emplace un parque nacional", explicaron en el comunicado.

"Es importante mantener junto a la provincia de Neuquén los procesos de toma de decisión que involucren aspectos de dicha área protegida, teniendo en cuenta que desde hace décadas la provincia mantiene una relación respetuosa y armoniosa con las comunidades originarias", agregaron desde Parques nacionales.

Minutos después de la noticia, el ex presidente Mauricio Macri se metió en la polémica con un suspicaz tuit.

"El hermoso Volcán Lanín es de todos los argentinos, sin discusión", escribió en las redes sociales el ex mandatario, junto a una imagen del ícono neuquino nevado.

Caída en las reservas por el anuncio del gobierno

Guías de montaña que trabajan en el volcán Lanín le contaron a Clarín que en las últimas 48 horas se comenzaron a caer las primeras reservas de la temporada alta para subir el volcán frente a la posibilidad de conflictos con los mapuches durante la travesía hacia la cumbre.

La mayoría de las reservas para subir el Lanín se realizan entre junio y agosto, mientras que la temporada de escalada abarca desde octubre a marzo.

“El miércoles ya se me cayeron las primeras reservas de gente que tiene temor por lo que pueda pasar o no está segura con el tema. Uno trata de explicar, pero es entendible que llamen preocupados”, explica a Clarín Adolfo “Palito” Gatica, uno de los guías más conocidos de la zona de San Martín de los Andes. “La verdad es que no sabemos qué va a suceder, en octubre Lanín ya está a full y la gente duda”, agrega.

El ingreso a la base del volcán y la subida no tienen ningún costo para los turistas sean estos argentinos o extranjeros. El temor de los guías, empresas de turismo y la sociedad de San Martín y Junín de los Andes en general, es que basándose en la resolución de territorio sagrado, las comunidades obtengan el derecho a pedir una entrada.

Por ejemplo, en sectores aledaños, donde hay comunidades instaladas, se cobra por estas horas 2000 pesos por visitante que quiera recorrer el sector.

“No entendemos de dónde sale esto. Hay referentes mapuches que nos acusan de ensuciar la montaña cuando en verdad somos los aliados de Parques Nacionales y nosotros mismos hemos bajado basura muchas veces del Lanín. Con este criterio que usaron para el Lanín se podría nombrar territorio sagrado toda la Patagonia”, explica Pablo “Gallego” Navarro, presidente de la Asociación de Guías de Montaña de Argentina en San Martín de los Andes.

“El Lanín debe ser una de las montañas con un recorrido más rústico de la Argentina. Es un ambiente libre. Y nuestra relación con la cultura mapuche es de respeto. Cuando se realiza el Guillatún en la base, por ejemplo, nosotros no subimos”, explica Navarro.

Desde la Fiscalía de Estado de Neuquén ya preparaban un recurso ante la Corte Suprema de la Nación por una serie de contravenciones a la Constitución Nacional y la provincia neuquina.

“Nuestra línea es solicitar la nulidad porque no existen antecedentes concretos para fundamentar la medida, el organismo no posee la autonomía necesaria, no existen pruebas para considerar el volcán como sitio histórico sagrado y por la indeterminación de la medida porque abarca otras áreas como valles, ríos, plantas, que no están definidas”, indicó a Clarín el fiscal de Estado neuquino Raúl Gaitán.

“A esto hay que sumarle que podría generar un conflicto con Chile porque el Lanín forma parte del tratado de Altas Cumbres con ese país y una parte del volcán está en territorio chileno”, agrega.

FUENTE: Clarín