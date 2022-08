María Fernanda Callejón habló a dos meses de su separación

A finales de junio, María Fernanda Callejón confirmó su divorcio del músico Ricky Diotto, después de 11 años en pareja en los que se convirtieron en padres de Giovanna. Para entonces, habían atravesado algunos períodos de crisis, el último a comienzos de este año cuando en Socios del Espectáculo (El Trece) crecieron rumores de infidelidad alimentados por unos supuestos chats entre él y otra mujer, que Callejón negó en más de una ocasión.

Por entonces, la actriz remarcó en sus redes sociales que la ruptura había sido en buenos términos, a tal punto que lo ayudó a mudarse a un nuevo departamento y siempre entendiendo que la prioridad era Giovanna, que pronto cumplirá 7 años. “Estamos acá por Gio porque primero que todo... ¡Somos familia!”, señaló al compartir un video del nuevo hogar. Y se refirió a las capturas que comprometían a su expareja.

“Cuando salieron esos famosos chats y esos comentarios, con Ricky estábamos bastante bien. Eran chats de una supuesta infidelidad que él, que hasta el día de hoy me lo niega. Está todo bien, pero cuando se trata de personas, de dolor y con una menor en el medio, que es mi hija, ahí soy una leona. Me parece que hay cosas que tienen que tener límites”, dijo Callejón.

Pasó un tiempo

A más de dos meses de haber tomado la decisión que manifestó como “una de las más difíciles de mi vida”, Callejón visitó a Verónica Lozano y reparó en cómo había vivido aquellos días llenos de rumores que derivaron en la separación. “Creo que lo dimos todo. A partir de hoy hablo por mí. Soy una mamá recientemente divorciada, lo cual no es poco. Es mucho más difícil de lo que hubiera imaginado”, admitió la actriz. “Elijo atravesarlo desde el mejor lugar posible: no me siento superada pero elijo no regodearme en el dolor”, aclaró en Cortá por Lozano (Telefe).

Y puntualmente a los chats, aseguró. “En ese momento elegí creerle, porque estábamos de nuevo apostando después de una crisis”, recordó. Y, sin nombrarla, aludió al cruce que tuvo entonces con la periodista Karina Iavícoli, encargada de difundir por primera vez la información. “Miraba en la tele algo que no era nada que ver con lo que estaba viviendo, sin desmerecer el trabajo de nadie. No entendía nada, el estado de WhatsApp es de él, pero imaginé que hay cosas que se pueden truchar”, señaló.

La crisis

En el diván junto a la conductora, y en plan confesional, Callejón admitió que en una etapa de crisis, como la que transitaba con Ricky, “estas cosas que pueden pasar, no es culpa de nadie ni ando con el dedo juzgando al otro. Habiendo hijos de por medio, cada uno hace lo que puede”, aseguró en el magazine de Telefe. “Yo elegí creerle y después en algún lugar resuena y te empieza a caer la ficha de muchas cosas. No fue por eso que me separé, pero tal vez ayudó un poquito, empujó. Y tomé una decisión de las más difíciles de mi vida. Pasé por momentos duros, estuve cerca de perder la vida, pero ésta me está costando por Giovanna”, cerró.

María Fernanda y Ricky

A propósito de los chats, Iavícoli fue por más y dio detalles de la joven en cuestión: “Se llama Martina, es de Tandil pero vive en Capital Federal y es la pareja de Iván Noble”, aseguró. Más tarde, Estefania Berardi contó en LAM que Martina se puso en contacto con ella y negó absolutamente estar involucrada con Diotti: “Nunca lo vi en mi vida, no lo conozco. Yo no soy del medio, ¿por qué me nombra?”, le dijo la joven, que estaba acompañada por el ex Caballeros de la Quema, que también dio su versión. “Me estoy riendo acá con Martina. Estamos acá de vacaciones, y ella se angustia porque no es de este medio, no entiende estas cosas ni le interesan. Buscamos en Instagram a ver quién era. Me parece que no es su tipo. A lo mejor si era De Paul, ponele, ahí me parece que sí”, dijo Noble entre risas.