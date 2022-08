Lali en Tucumán: todo lo que hay que saber de su show

La explosiva Lali Espósito esta de gira por el norte del país y este sábado llega a Tucumán. El Disciplina Tour desembarcará este sábado en el Central Córdoba. La artista del momento llegará acompañada de un talentoso staff de bailarines.

Disciplina Tour es una de las propuestas más enérgicas y ardientes de Lali Espósito. La cantante y su público también la denominaron Chapetour porque en cada escenario revolucionó a sus fans besando a sus bailarines y también a los invitados.

El show de Lali arrancará a las 20 en el Club Atlético Central Córdoba. La entrada más económica es la general y sale $3000 (más $300 de servicio). También se consiguen platea a $4000 (más $400 de servicio), platea preferencial a $5000 (más $500 de servicio) y platea vip a $6000 (más $600 de servicio). Los niños mayores de tres años (edad mínima para ingresar al show) también abonan entrada.

Lali Espósito presenció una propuesta de casamiento durante su show

Tras unos años alejada de los escenarios, Lali Espósito volvió con todo y ahora recorre el país con su Disciplina Tour. Fecha tras fecha, los miles de fanáticos cantan a todo pulmón “Diva” y “Disciplina” y disfrutan de la imponente puesta en escena y de las impresionantes coreografías. Pero, durante sus presentaciones suelen ocurrir cosas inesperadas y la de Rosario no fue la excepción: un joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno show. Sorprendida, la cantante les hizo una sugerente pregunta.

El domingo 31 de julio cientos de fanáticos se reunieron en el Metropolitano de Rosario para escucharla cantar en vivo y disfrutar del espectáculo. Pero, en un momento, ocurrió algo que dejó a todos perplejos. La cantante llamó la atención de los espectadores y dijo que había un saludo muy importante, para lo cual necesitaba que todos escucharan. Abajo del escenario, frente a la valla, una persona de la organización sostenía un micrófono frente a uno de los fans y, lo que ocurrió después, dejó sin palabras a más de uno.

“Soy Lucas”, se presentó el joven a pedido de la cantante. Vale remarcar que la cantante ya sabía de su su presencia porque él la contactó y le pidió que sea su cómplice por esa noche. “Hace ocho años estamos en convivencia con Leo y con un nene de 12 años”, agregó y acto seguido le habló directamente a su pareja y le hizo una propuesta muy importante “Quería saber si te querés casar conmigo”.

Los gritos y aplausos que se mezclaron con la ansiedad y los nervios por saber cuál sería la repuesta del joven. Como había tanta gente era difícil ver lo que sucedía y por eso la cantante fue la encargada de revelar el desenlace de la historia.

“Dijo que sí. Le puso el anillo”, gritó al micrófono con mucha emoción. Los enamorados se fundieron en un tierno beso, felices con el próximo paso que darán como pareja. Con el estilo humorístico que la caracteriza, la intérprete de “Tu novia” aportó un bocadillo y enloqueció a todos. “¿Me van a invitar?”, quiso saber.

“Sos la madrina”, le aseguró el enamorado. Lali tuvo algunas palabras para ellos y le contó al público algunos detalles de la propuesta. “Gracias Lucas, porque me llegó tu carta contando la historia de ustedes y me emocionó un montón y me honra muchísimo que en este espacio de amor este sucediendo esto”, sostuvo.