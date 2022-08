Cinthia Fernández se fue con sus hijas a Bariloche y las postales del viaje desataron fuertes críticas en las redes sociales. Algunas seguidoras la acusaron de ser una mala madre por llevarlas en época escolar y hacerles perder día de clases, pero ella no tardó en salir a contestar.

Luego de compartir algunas fotos desde la nieve de Bariloche, algunas seguidoras le remarcaron los días de ausencia en las aulas de sus hijas y la panelista explotó de bronca.

“¿Por qué no se van a cag..? En mi profesión, te vas cuando te dan los días, cuando podés. Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones y soy la peor madre del mundo, lo sé y me encanta. Hago lo que puedo. Ocúpense de la educación de sus hijos todas estas manga de resentidas y envidiosas”, disparó molesta.

Cinthia Fernández se fue con sus hijas a Bariloche.

"Y soy la peor madre del mundo, lo sé, y me encanta. Hago lo que puedo", remarcó con ironía. Y amplió: "Ocúpense de la educación de sus hijos a todas estas manga de resentidas y envidiosas".

Sobre las marcas que promociona, aclaró: "Cierren la boca, los canjes son acciones publicitarias. Ayudo a un montón de emprendedores. Me tienen envidia".

"Les voy a decir que vine a Bariloche a esquiar con la mía, con mi plata. No se la debo a nadie", lanzó Fernández.

Y cerró sobre la batalla judicial con su ex: "Yo no lloro por no llegar a fin de mes, yo llego a fin de mes. Agradezco tener trabajo y llegar. Reclamar un derecho de mis hijas no significa no llegar a fin de mes".

Cinthia Fernández habló sobre Matías Defederico y los problemas por la cuota alimentaria

Desde Bariloche, Cinthia aclaró que llega a fin de mes y se puede dar gustos porque se la pasa trabajando. Esto también le valió varias críticas, ya que le preguntaron por qué se ensañó con Matías Defederico si ella está cómoda económicamente. Ante esto, remarcó que peleará por la cuota alimentaria justa para sus hijas, ya que es un derecho de ellas.

Matías Defederico junto a las hijas que tiene con Cinthia Fernández.

“No confundan que reclamar los derechos que a uno le corresponden, es llorar por no llegar a fin de mes. Yo agradezco que tengo siempre mucho trabajo. De última, la que está mal, no soy yo... serán otras personas, ¿no? Por no cumplir sus obligaciones. Así que les mando un beso. Resentidas. ¿Dónde están? Así que me voy a disfrutar de otro día de esquí, con la mía”, sostuvo.

Cinthia Fernández cruzó a la planera Mariana Alfonzo: "Me indigna mantener vagos como vos"

Cinthia Fernández protagonizó una tensa discusión al aire en Momento D con Mariana Alfonzo, la beneficiaria de planes sociales que se volvió viral con su video y que generó mucho revuelo en la sociedad.

Alfonzo rechazó una propuesta laboral que llegó para ella desde el ciclo del Trece y dio sus razones: “No, porque con todos los descuentos, que tengo que pagar niñera, me quedaría igual. De todas formas queda lejísimo, acordate que yo soy del partido de Cañuelas”.

Ahí intervino Cinthia Fernández: “Pero te pagaban los viáticos, tengo entendido". A lo que Alfonzo retrucó: “Con vos no hablo igual eh, con vos no hablo porque me caes bien gorda, no te contesto”.

“No será que tenés miedo, no será que te canté las cuarenta...”, arremetió la panelista. “Pero vos quién sos, de dónde naciste”, respondió Mariana Alfonzo.

“Soy una laburante que me indigna mantener vagos como vos, no tenes dignidad”, lanzó Cinthia. “Tomátelas vos”, le dijo Alfonzo.

“Mantenemos una generación de vagos. ¿Qué pasa, no podes discutir con argumentos?”, le planteó Cinthia. “Yo no le chupo el culo a nadie, no soy como vos”, le tiró la beneficiaria del plan social.

Y Cinthia cerró: “Ay, mira qué fina. Mirá que yo soy re wiki wiki, pero vos me superaste. Me encanta porque no podes discutir con argumentos, no sabés contestar preguntas. ¿Te sentís orgullosa por el raid mediático, de no tener dignidad, de apenas tener la autocrítica de que eso no es digno?, ¿de que te mantengamos todos nosotros, a vos y a un montón que piensan como vos?”.