Scaloni “muy preocupado” a tres meses del Mundial

El entrenador se refirió a la indefinición en la respuesta del Tribunal Arbitral Superior sobre si el partido pendiente con Brasil que no se define

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni dijo estar “muy preocupado” por la indefinición respecto del encuentro pendiente de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil, que aún no tiene confirmado al 22 de septiembre como fecha de realización, “porque eso trastoca todos los planes de preparación para el Mundial”.

"Todavía no sabemos dónde será. Nos está trastocando los esquemas con este tema. Estamos a un mes y medio de esa fecha [el 22 de septiembre] y no sabemos con quién vamos a jugar ni dónde vamos a jugar. Es difícil de entender que la FIFA no tome una decisión", dijo Scaloni en el aeropuerto de Ezeiza, minutos antes de regresar a Mallorca, adonde reside.

"Es una incertidumbre total. Estamos sin saber si vamos a jugar. No es lo ideal esta situación y no es culpa nuestra, es de quien debe tomar la decisión. Nosotros tenemos que esperar y ver qué pasa con ese partido. Me parece insólita la situación del partido con Brasil", amplió el DT de la selección albiceleste.

El clásico entre Brasil y Argentina, correspondiente a la sexta fecha de las eliminatorias ya finalizadas, se postergó primero por la pandemia, y luego empezó a jugarse el domingo 5 de septiembre de 2021 en el Arena Corinthians, pero se suspendió a los 5 minutos por la invasión de campo de autoridades sanitarias, que querían detener a cuatro jugadores argentinos.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) denunció entonces que Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, residentes en Inglaterra, habían falseado su declaración de ingreso a Brasil para eludir las medidas vigentes en ese momento por la pandemia de Covid-19.

Por esta acción la FIFA multó a la Federación argentina (AFA) y suspendió por dos fechas a los jugadores mencionados, además de ordenar jugar de nuevo el partido el 22 de septiembre próximo en su sede original, pero la AFA y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) solicitaron anular el encuentro, una acción que fue desestimada.

La AFA decidió apelar ante la Corte Arbitral del Deporte (TAS) para cancelar definitivamente el cotejo, pero el fallo de la entidad con sede en Suiza todavía no llegó y siguen las dudas sobre si el partido se jugará o no.

El ambiente del grupo de la Selección

He estado de jugador, de ayudante de entrenador y ahora de entrenador. Estuve en muchos grupos de la Selección argentina y nunca hubo mal ambiente. Siempre fue bueno, espectacular diría. El jugador cuando viene, se pone la camiseta, está con sus compañeros que se conocen de clubes o de inferiores y se llevan bien. Lo que pasa es que cuando ganás todo repercute mucho más, parece que todo está mejor que antes, pero no es así. En la Selección que jugó las finales de las Copa América de 2015 y 2016 o la final del Mundial 2014 el ambiente debe haber sido como este. Cuando ganas seguro se magnifica. Hoy también están las redes sociales y que se ve mucho más que antes, eso magnífica.

No hay que negar que el ambiente es muy bueno y somos convencidos de que si el que está al lado tuyo es más que un compañero, te duele más que le vaya mal, que cometa un error. Entonces, duplicás esfuerzos.

Ante una cosa negativa que pasa dentro de la cancha, si la vibra es positiva, la tomás de otra manera. Un revés, un gol, una expulsión, un gol errado, ayuda el ambiente, el tener un compañero al lado que te banca. Antes podía pasar que al primer revés el ambiente era diferente, más negativo y eso repercutía, sin dudas. Ahora eso no pasa. Si hay alguna cosa negativa, el equipo tiene con qué para salir de esa situación.