La vida de Camilo y Evaluna Montaner cambió por completo con la llegada de su hija, Índigo. La pequeña nació en el mejor momento de la carrera artística de sus padres por lo que, solo se tomaron uno o dos meses y ya debieron armar los bolsos para salir de gira, toda una aventura con una bebé.

A la pequeña se le desbordó el pañal y la actriz no pudo evitar el enchastre. “La última foto es el resumen de lo que es salir de tour siendo papás”, escribieron en sus cuentas de Instagram junto a una postal donde la hija de Ricardo Montaner aparece manchada, al igual que el sillón y el piso de cerámica.

Varios de sus fans les dijeron que no era necesario publicar la imagen, ya que se trataba de un episodio asqueroso. “Siempre quieren dar la nota”, “Primero pensé que era mostaza, un horror esta foto”, “Un poco de respeto por favor”, fueron algunos de los mensajes que les escribieron. Sin embargo, la gran mayoría coincidió en que estas cosas pueden pasar, y les recomendaron que disfruten de cada momento porque el tiempo se pasa muy rápido.

Evaluna Montaner sufrió un accidente escatológico con Índigo.

Camilo y Evaluna cuentan la "realidad" de ser padres

“La última foto es el resumen de lo que es salir de tour siendo papás”, escribieron en Instagram en una publicación en conjunto, tentanto a sus seguidores a llegar hasta el final. Si bien un emoji adelantaba con lo que se iban a encontrar, fue peor de lo que imaganaron muchos de sus fans.

Evaluna y Camilo subieron fotos en un restaurante al aire libre, de Evaluna disfrutando del sol y otra de ambos abrazados en una reposera. Todo muy “relajado” hasta que en la última imagen se ven las piernas de la cantante, el sillón y el piso sucios con lo que Índigo había evacuado.

La publicación desató la risa de los millones de seguidores. En apenas dos horas recibieron más de 470 mil “me gustas” y al pie de sus fotos miles de comentarios, en los que, por supuesto, la foto escatológica no pasó desapercibida.

“Jajaja el famoso brown note”, “La última jajajajajajajj”, “Final inesperado jajajaja”, “Me creí q era mostazaaaa”, “amo la última. A quien no le paso ? jajja”, “Jajaja qué linda etapa”, “cosas que pasan”, “Creo q no hay padre o madre q no haya pasado por eso”, “Pobre Eva”, fueron algunos de los miles de comentarios.

Por qué Camilo y Evaluna Montaner no muestran la cara de Índigo

A cuatro meses de su nacimiento, todavía no hubo una foto de la cara de la beba. Esto generó indignación en las redes sociales, ya que lo consideraron una falta de respeto. Tras nueve meses acompañando a la joven incondicionalmente, sus seguidores creen que merecen apenas una imagen de Índigo, pero eso no será posible por el momento.

A la nena se la podrá ver recién cuando se estrene el reality de los Montaner, ya que firmaron un contrato exclusivo.