Gabriel Rubinstein será el viceministro de Massa en Economía

En horas previas a que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, nombre a su número dos en la cartera, que contempla además las áreas de Producción y Agricultura, el nombre de Gabriel Rubinstein fue confirmado a LA NACION desde el entorno del ahora expresidente de la Cámara de Diputados.

El elegido para acompañar al líder del Frente Renovador en su nueva tarea dentro del gobierno de Alberto Fernández, actual director de GRA Consultora, cuenta con una amplia trayectoria que sustenta su elección. Rubinstein estudió Economía en la UBA e hizo cursos de posgrado en Macroeconomía, Microeconomía y Crecimiento Económico en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).

Además, fue miembro del comité de riesgo soberano DCR-Fitch Ratings, asesor del exministro de Economía Roberto Lavagna en temas de política monetaria, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y representante del BCRA.

En las últimas horas, cuando su nuevo puesto aún se desconocía, el director de GRA Consultora habló sobre el arribo del tigrense al Gabinete y se mostró optimista. En declaraciones radiales, aseguró que “el escenario inflacionario puede mejorar” con Massa al frente de la cartera de Economía, luego de la renuncia de Martín Guzmán semana atrás y el paso de Silvina Batakis por el puesto, quien estuvo en el cargo 25 días.

“Yo creo que puede haber un escenario de mejora, que se puede pasar de una inflación de 7, 8 por ciento a 5 y eventualmente del 4 en unos meses, como para llegar al escenario electoral con más tranquilidad, digámosle así”, declaró el futuro viceministro de Economía este martes. Sin embargo, remarcó que quedarse en calma con esas cifras sería una actitud “de una mediocridad importante” debido a que este año el índice general de la inflación se prevé rondo el 90 por ciento.

Entonces, sobre la llegada del nuevo funcionario al Gabinete, dijo: “Este no sería un escenario, digamos, muy atractivo electoralmente para el Frente de Todos, ahí está la duda o la posibilidad que tendría Massa de hacer algo contundente”.

Tras ello, e incluso antes de las medidas económicas que se conocieron el miércoles, Rubinstein habló sobre el ajuste que debe llevarse adelante y dijo: “Hay que entender, y es algo que no se entiende aunque es el ABC de un ajuste en un momento como este, cuando ya nadie quiere ni bombos argentinos ni pesos, que hay que tener una situación fiscal totalmente equilibrada”.

Luego, dio una lectura de la mirada del kirchnerismo más duro sobre el tema y agregó: “Hay una percepción que se mete en el kirchnerismo, pero no solo en el kirchnerismo, de que el ajuste fiscal es recesivo y perjudicial para la gente, pero no hay noción de que la inflación obra como impuesto. Entonces eso se está pagando, no es que no se paga. Se trata de cambiar el sujeto y lograr que en vez de que lo pague cada uno de los argentinos, lo paguen unos sí y otros no”.

