En medio de la polémica que enfrenta Wanda Nara con Carmen, la exempleada que la acusa de haberla dejado varada en Milán, ahora se conoció un nuevo testimonio. Analía Alvarado, otra exempleada, que asegura que la empresaria mediática le pidió testificar en contra de Maxi López en plena separación.

En diálogo con el panel de A la tarde (América), Alvarado agradeció no haber aceptado trabajar con la familia nuevamente: “Yo tendría que estar en el lugar de Carmen. La compadezco”.

Consultada acerca de “lo más grave” que vivió, la mujer recordó el día que Wanda la llevó con su mamá, Nora Colosimo, y su pareja, Mauro Icardi, y su abogada Ana Rosenfeld a una fiscalía. “La pasé mal porque quería hundir a Maxi López y quería que yo dijera cosas que no eran verdad”, aseguró.

Tras remarcar que Wanda le pedía que dijera “cosas gravísimas de Maxi”, aclaró que ella se limitó a contar la verdad. “Quería que dijera cosas muy tristes como que él abusaba de sus hijos y que los trataba mal”, detalló.

Después de relatar lo ocurrido en la fiscalía, la exempleada aseguró que se quedaron con todas sus cosas: “Me dijeron que fuéramos a Santa Bárbara, que nos llevó Maxi, porque supuestamente nos iban a entregar las valijas, la ropa y los documentos, pero no lo hicieron”.

A modo de cierre, Alvarado reparó en que la empresaria dijo no tener ninguna empleada llamada Carmen, pero que después de que la acusación tomara visibilidad pública la contactó para reclamarle que hubiera salido en los medios. “Ella es una persona que miente y no quiere pagar a las empleadas”, sostuvo y remarcó que ella no es la única que vivió lo mismo.

Mauro Icardi desmintió su separación de Wanda Nara

La temporada deportiva en Europa está a punto de comenzar y Mauro Icardi es uno de los nombres que está en el centro de la escena del mercado de transferencias que está próximo a concluir. El tiempo del goleador argentino en el PSG parece estar por terminarse, pero todavía no apareció un interesado que pueda hacerse cargo de su ficha. Mientras camina por el limbo futbolístico, otro tema explotó en torno a su figura en las últimas horas: se filtró un audio de Wanda Nara donde confirmaba el divorcio del jugador.

Lejos de alejarse de este retumbe mediático que generó la noticia, el futbolista de 29 años decidió utilizar sus redes sociales para desmentir las versiones con un singular mensaje: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”. En el posteo etiquetó a Wanda y al lado de su usuario un emoji con un corazón.

El futbolista hizo otro movimiento en redes sociales que se contradice con la palabra de Wanda