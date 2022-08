Miguel Habud habló de su separación de Valeria Lynch

El artista y la cantante rompieron su relación en 2003 y llevaron a la vía judicial la separación de bienes. “No me gustó que me dejara sin trabajo”

Pasaron casi veinte años de la mediática separación de Miguel Habud y Valeria Lynch, ocurrida en julio de 2003 y después de más de seis años de relación. La vida continuó para los dos y formaron distintas parejas en las últimas décadas -actualmente ella está con Mariano Martínez, líder del grupo Ataque 77-, pero cuando lo de ellos ya parecía una historia sepultada por el pasado, recientemente el actor volvió a hablar en público sobre aquella ruptura.

“A ella no le gustó que yo me fuera de su vida”, sentenció el artista en Mamás Felices TV (UCL TV) cuando la conductora Andrea Chiarello le preguntó por la intérprete de temas como “Señor amante”, “Mentira” o “Qué ganas de no verte nunca más”. Además habló sobre el episodio judicial en el que derivó la separación: “Porque eso fue lo que intimó el juicio. Si no, no hubiera existido. Si dos personas terminan bien, se pueden sentar en un café a hablar y resolver los números de lo que fuera de la manera más tranquila”, contó Habud.

En aquel momento, la cantante había asegurado que él la había engañado con otra mujer. En ese sentido, Habud dio su punto de vista acerca de por qué ella lo acusó de ser infiel, algo que desmiente de manera rotunda: “Cuando vos terminás una relación, podés llegar a recurrir a eso, a cualquiera de esas circunstancia. Pero la realidad es que se terminó porque la pareja no funcionaba, esa es la verdad”, sintetizó.

“Yo no necesitaba conciliar, yo no estaba enojado. La del enojo fue siempre ella, entonces el juicio lo provocó ella. Y lo perdió porque ella lo quiso hacer, no tenía ningún sentido ese juicio. Era una división de algo que habíamos comprado juntos y se podía separar, así me fui yo”, contó luego, acerca de cómo se resolvió la ruptura en la vía judicial.

Los inicios del conflicto

Y sobre cómo comenzó aquel conflicto, explicó: “Todo vino después, cuando vino el tema de ‘Víctor Victoria’, a mí no me gustó que me dejaran sin trabajo. Nadie se mete con el trabajo de otro, en este medio es muy jorobado meterse con el trabajo de otra persona”.

“Con los años y con los reportajes, así como estoy hablando con vos, otros colegas tuyos me han dicho que han sabido de intentos de que yo no trabajara en algunos lugares”, acusó Habud sin nombrar directamente a Valeria. “Evidentemente una persona enojada puede llegar a hacer cualquier cosa. El tema es que si yo estuve en el aire hablando de esta cuestión, fue porque me empujaron. El juicio yo lo hubiese evitado de todas las maneras”, aseguró.

“Si vos te metés con el trabajo del otro, el otro tiene derecho a reaccionar. Yo vivo de mi trabajo y tenía que defender lo mío y la manera era salir a decir que la verdad era esa”, cerró Habud.

En diciembre de 2008, Habud había disparado fuerte contra Valeria a raíz de ese juicio. “Yo tengo mi título de propiedad, mi boleto de compra venta y mi cancelación hipotecaria de la deuda. ¡¿Por qué se la voy a regalar?! Yo tengo los documentos que dicen que soy el dueño de la mitad de la casa, lo mismo que tiene ella”, dijo en aquel momento en referencia a la propiedad ubicada en la localidad de San Isidro que alguna vez compartió con su ex pareja.